10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Edebali'den geleneksel sanatlara destek

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:26
Başkan Edebali'den geleneksel sanatlara destek
Başkan Edebali'den geleneksel sanatlara destek

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK kursiyerlerinin eserlerinin yansıdığı serginin açılışını yaptı.
Vatandaşların hobi edindirirken meslek sahibi olarak üretime katılmaları için 44 merkez ve 80 branşta eğitimler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları ile sanatın geleneksel dallarını gün yüzüne çıkıyor. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK bünyesinde geleneksel sanatlardan keçe eğitmenliği yapan Filiz Gocuk ve kursiyerlerin el emeklerini aktardıkları eserlerin yansıdığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Kent Meydanı Alışveriş Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışında Başkan İsmail Hakkı Edebali'ye Yıldırım Halk Eğitim Müdürü Ali Celal Elmas ve birbirinden özel el işi emekleri ortaya koyan kursiyerler eşlik etti. 16 Nisan'a kadar sanatseverlerin ziyaret edebileceği sergideki eserler ilk günden büyük ilgi gördü.
Şehirlere hizmet eden yerel yönetimlerin ulaşım, altyapı, yeniden planlama gibi yakalaması gereken fiziki standartların yanında sosyal yaşamı değiştirecek çalışmalara imza atmasının önemini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanların yaşam kalitesini artırmak için yalnızca fiziki standartlardaki artış yeterli değil. Yerel yöneticiler olarak hayatı ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla okuyabilmek için kültür sanat etkinliklerini düzenlemenin yanında bu alanlarda yaptıkları çalışmalarla sanat çalışmalarına öncülük eden vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Bu bağlamda belediyemizin meslek edindirme kurslarında geleneksel sanatlarımızdan keçe eğitimi veren Filiz Gocuk ve YIL-MEK kursiyerlerinin el emeklerinden ortaya çıkan serginin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Hem bu geleneksel sanatımızı tanıtma ve yaşatma adına hem de bu alanda el emeklerini sergileyen kursiyerlerimizin aynı zamanda kendilerine ekonomik getiri sağlayacak bir meslek sahibi olmaları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
YIL-MEK eğitimlerinde önceliğin kadınların meslek sahibi olarak ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Edebali, "44 merkez ve 80 branşta 12 bin 670 kursiyerimiz eğitim alırken, kadınlarımızın güçlenmesi için onların meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz. Bununla da yetinmeyip meslek sahibi olan kadınları üretime dahil ederek, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü'nü kuran bir yerel yönetim olarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bir biçimde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu anlamda kadınlarımızın başarılı ve tek başına ayakta durabilen bireyler olmasına yardımcı olmak görevlerimizin başında geliyor" ifadelerini kullandı.
(AÇ-ÖK-Y)

10.04.2017 16:34:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İznik'te yol çalışmaları
YEREL

İZNİK'TE YOL ÇALIŞMALARI
Faaliyet raporuna meclisten onay
YEREL

FAALİYET RAPORUNA MECLİSTEN ONAY
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Mahalle konaklarıyla hizmet kalitesi artıyor
YEREL

MAHALLE KONAKLARIYLA HİZMET KALİTESİ ARTIYOR
'Şehrin Işıkları' Gemlik'te yandı
YEREL

'ŞEHRİN IŞIKLARI' GEMLİK'TE YANDI
Toplu konut bölgesindeki göçebe çadırları kaldırıldı
YEREL

TOPLU KONUT BÖLGESİNDEKİ GÖÇEBE ÇADIRLARI KALDIRILDI
Bursa'da 10 Nisan Polis Haftası kutlandı
YEREL

BURSA'DA 10 NİSAN POLİS HAFTASI KUTLANDI
Tersine Dünya sezonu kapatıyor
YEREL

TERSİNE DÜNYA SEZONU KAPATIYOR
Teknik direktör Levent Şahin'den veda mesajı
YEREL

TEKNİK DİREKTÖR LEVENT ŞAHİN'DEN VEDA MESAJI
Bursagaz yöneticileri sahada
YEREL

BURSAGAZ YÖNETİCİLERİ SAHADA
Bursa'ya terör davaları için 2 yeni ağır ceza mahkemesi
YEREL

BURSA'YA TERÖR DAVALARI İÇİN 2 YENİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Osmangazili judocudan bronz madalya
YEREL

OSMANGAZİLİ JUDOCUDAN BRONZ MADALYA
Ahıska Türkleri tek bir çatı altında toplanıyor
YEREL

AHISKA TÜRKLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR
Bursaspor 15 maç sonra kalesini gole kapattı
YEREL

BURSASPOR 15 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Nilüfer'deki kadın derneklerinden kermes
YEREL

NİLÜFER'DEKİ KADIN DERNEKLERİNDEN KERMES
Işık'a demokrasi ödülü
YEREL

IŞIK'A DEMOKRASİ ÖDÜLÜ
Nilüfer Kadın Korosu Onko-Day için söyledi
YEREL

NİLÜFER KADIN KOROSU ONKO-DAY İÇİN SÖYLEDİ
Bursa'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Yeni İnegöl Kapalı Semt Pazarının temeli törenle atıldı
YEREL

YENİ İNEGÖL KAPALI SEMT PAZARININ TEMELİ TÖRENLE ATILDI
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri
YEREL

OSMAN GAZİ'Yİ ANMA VE BURSA'NIN FETHİ ŞENLİKLERİ
Voleybol: Efeler Ligi play-off
YEREL

VOLEYBOL: EFELER LİGİ PLAY-OFF
Nadide güvercinler Bursa'da sergilendi
YEREL

NADİDE GÜVERCİNLER BURSA'DA SERGİLENDİ
Orhaneli modern yüksekokul binasına kavuşuyor
YEREL

ORHANELİ MODERN YÜKSEKOKUL BİNASINA KAVUŞUYOR
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!