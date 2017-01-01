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Başkan Edebali'den geleneksel sanatlara destek



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK kursiyerlerinin eserlerinin yansıdığı serginin açılışını yaptı.

Vatandaşların hobi edindirirken meslek sahibi olarak üretime katılmaları için 44 merkez ve 80 branşta eğitimler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları ile sanatın geleneksel dallarını gün yüzüne çıkıyor. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK bünyesinde geleneksel sanatlardan keçe eğitmenliği yapan Filiz Gocuk ve kursiyerlerin el emeklerini aktardıkları eserlerin yansıdığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Kent Meydanı Alışveriş Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışında Başkan İsmail Hakkı Edebali'ye Yıldırım Halk Eğitim Müdürü Ali Celal Elmas ve birbirinden özel el işi emekleri ortaya koyan kursiyerler eşlik etti. 16 Nisan'a kadar sanatseverlerin ziyaret edebileceği sergideki eserler ilk günden büyük ilgi gördü.

Şehirlere hizmet eden yerel yönetimlerin ulaşım, altyapı, yeniden planlama gibi yakalaması gereken fiziki standartların yanında sosyal yaşamı değiştirecek çalışmalara imza atmasının önemini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanların yaşam kalitesini artırmak için yalnızca fiziki standartlardaki artış yeterli değil. Yerel yöneticiler olarak hayatı ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla okuyabilmek için kültür sanat etkinliklerini düzenlemenin yanında bu alanlarda yaptıkları çalışmalarla sanat çalışmalarına öncülük eden vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Bu bağlamda belediyemizin meslek edindirme kurslarında geleneksel sanatlarımızdan keçe eğitimi veren Filiz Gocuk ve YIL-MEK kursiyerlerinin el emeklerinden ortaya çıkan serginin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Hem bu geleneksel sanatımızı tanıtma ve yaşatma adına hem de bu alanda el emeklerini sergileyen kursiyerlerimizin aynı zamanda kendilerine ekonomik getiri sağlayacak bir meslek sahibi olmaları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

YIL-MEK eğitimlerinde önceliğin kadınların meslek sahibi olarak ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Edebali, "44 merkez ve 80 branşta 12 bin 670 kursiyerimiz eğitim alırken, kadınlarımızın güçlenmesi için onların meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz. Bununla da yetinmeyip meslek sahibi olan kadınları üretime dahil ederek, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü'nü kuran bir yerel yönetim olarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bir biçimde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu anlamda kadınlarımızın başarılı ve tek başına ayakta durabilen bireyler olmasına yardımcı olmak görevlerimizin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

(AÇ-ÖK-Y)



10.04.2017 16:34:16 TSI

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