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Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

- 2008 yılından bu yana metruk bir binada hizmet veren Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binasında hastalarına hizmet vermeye başladı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2008 yılından bu yana 582 m2 tek katlı alanda hizmet veren Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yetersiz kalması üzerine 2015 yılında temeli atılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binası inşaatı tamamlanarak hasta kabulüne başladı.

40 ünitelik ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin temeli 10 Ağustos 2015 tarihinde atılırken, 13 Ocak 2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı. Sadece binanın inşaat maliyeti 10 milyon 519 bin TL olurken, merkeze alınan tıbbi cihazlar ile birlikte yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldığı açıklandı. Konferans salonu hariç Bin 577 m2 kapalı alan ve 5 kattan oluşan Muğla ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Türkiye'de birçok Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yer almayan Dental Tomografi cihazı da Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından temin edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Muğla ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yeni binada hizmet vermesi nedeniyle Vali Amir Çiçek, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, "Muğla yeni bir sağlık alanında çok güzel bir tesise kavuştu. 2008 yılında hizmete başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Birimi 518 m2'lik bir alada hizmet verirken bugün içinde bulunduğumuz tesis 7 bin 500 m2 alanda çok daha gelişmiş cihazlarla hizmet vermeye başladı. Bu tesisin Muğla'ya kazandırılmasında başta Sağlık Bakanımız, Başbakanımız, milletvekillerimiz ve Sayın valimize teşekkür ediyorum. Sağlık yatırımları Muğla'da devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da bir şehit hastanesi büyüklüğü ve niteliğinde olan Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de Temmuz veya ağustos aylarında hizmete girecek" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk ise, AK Parti hükümetinin yatırımlar ile anıldığını belirterek, "Şu anda ilimizde yatırımları devam eden sağlık kurumlarımız var ve bunların yanında da ihale süreci devam edenler var. Bodrum'da temel atma aşamasına gelen hastanemiz var. Bunun yanında Milas'ta da var. Hem Bodrum, hem de Milas'ta yaklaşık 50 milyon TL yatırım var. Marmaris'te ise 8 Nisan'da proje ihalesi vardı. İnşallah en yakın zamanda onun da temelini atacağız. Yatağan'da proje ihalesi bitti, ihale için gün almaya çalışıyoruz. Sonuç itibari ile sağlık alanında bu bölgenin ne ihtiyacı varsa Muğla'nın sorunlarını çözmek ve bir eser bırakmak istiyoruz. Bu tesislerin en büyük etkisi vatandaşımıza. Sabahın dördünde beşinde hastane koridorlarında vatandaşlarımız artık beklemiyor. Bunun yanında Muğla'dan Antalya'ya, İzmir'e hasta sevkini durdurmak istiyoruz" dedi.

Vale Amir Çiçek ise "Doktorların, sağlık personelinin, vatandaşın mutluluğunu gördük. Vatandaş böle güzel bir mekânda tedavi görmenin mutluluğu yaşıyor. Doktorumuz böle güzel bir mekânda hizmet yapmanın mutluluğunu duyuyor. Bugün 40 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezimizin 2015 yılında temeli atıldı ve bugün hizmet vermeye başladı. 10 milyon 519 bin keşif bedelli olup, bu kadar bu bütçe bina için harcandı. Ayrıca binanın içinde gördüğünüz, Dentalp Tomografi cihazı da 3,5 milyona yakın bir cihazdır. Diğer aletler zaten var. Dolayısıyla Muğla Merkeze gerçekten böyle Ağız Diş Sağlığı Merkezinin personelle birlikte hizmet vermesi şunu gösteriyor. Başta Devletimizin hizmet odaklı çalışması Bakanlarımız, Sağlık Bakanımızın önem verdiğini ayrıca milletvekillerimizde gerçekten sağlık turizmi sağlık konusunda Ankara'da Sağlık Bakanlığında bütçe görüşmelerinde önem verdiklerini biliyoruz. O yüzden ben huzurunuzda başta Sağlık Bakanımıza Müsteşarımıza ve milletvekillerimize ve İl Başkanımıza diğer arkadaşlarımıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanlık için hayırlı bir yatırımdır. Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz ilçeler ve çevre iller için iyi hizmetler yapacak. Kadrosunu da en kısa zamanda tamamlayacağız. 40 üniteyi dolduracağız. Sağlık Turizminin Ağız Diş Sağlığı Merkezi üzerinde alt yapısını böylece oluşturmuş oluyoruz. Hayırlı olsun. Vatandaşımızın buradan memnuniyetle dua ederek ayrılmasını temenni ediyorum" dedi.

(BT)



10.04.2017 16:34:49 TSI

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