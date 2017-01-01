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Yığılca'da referandum çalışmaları bir çatı altında yürütülüyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde ki referandum çalışmalarında AK Parti teşkilatı, Yığılca Belediye Başkanı ve MHP ilçe teşkilatınca bir elden yürütülüyor.

Yığılca'da AK Parti, MHP ve Yığılca Belediye Başkanı referandum çalışmalarını birlikte yürütüyorlar. Tek gayeleri ülkenin istikrarı ve geleceği için adeta örnek bir çalışma sergileyerek sıkılmadık el, çalınmadık kapı, basılmadık bir karış toprak bırakmadan var güçleriyle ortak çalışma içindeler.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Yığılca'mızda gerek AK Parti ilçe teşkilatımız gerekse MHP ilçe başkanı İlhan Yalçın ve teşkilatı tam bir uyum içinde çalışıyorlar. Referandum çalışmalarımız gece gündüz demeden, ulaşılmayan bir fert kalmasın sloganıyla örnek bir çalışma içinde yürütülmektedir. Bu beraberlik ilçemizde tam bir bütünlük olduğunun en iyi işaretidir. Nasip olursa 16 Nisan akşamı ilçemizin ismini yüksek yüzdeli Evet oyları sıralamasında en başta görmek arzusundayız" dedi.

(AY)



10.04.2017 16:37:11 TSI

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