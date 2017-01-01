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ARÜ'ye, Japonya'dan kardeş üniversite



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi ve Hiroşima Devlet Üniversitesi arasında öğrenci, öğretim üyesi değişimleri ve ortak bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için bir protokol imzalandı. Hiroşima Devlet Üniversitesi adına Prof. Dr. Hirato Namba, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret ile protokol imzalarının ilk aşaması, Rektör Prof. Dr. Biber'in imzaları ile tamamlandı. Prof. Dr. Hirato Namba tarafından Hiroşima Üniversitesi rektörüne protokolün imzalatılması ile ikinci aşamada tamamlanarak protokol yürürlüğe girecek.

(OY-AT-Y)



10.04.2017 16:37:41 TSI

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