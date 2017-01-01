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Başkan Yılmaz'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:30
Başkan Yılmaz'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı
Başkan Yılmaz'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı
- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:
- "Gelin bizim için hiç hayır duası okumayan ülkelerde izinlerinizi geçirip tatil harcamalarınızı o ülkelerin ekonomisine değil; kendi doğup büyüdüğünüz kendi atalarınızın mezarlıklarının olduğu şehirde tatilinizi geçirin"

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Meclis toplantısında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yurt dışındaki vatandaşlara tatillerini Samsun'da geçirmeleri çağrısını yaptı.
Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı gündem toplantısı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ek hizmet binasında Başkan Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında yapıldı.
FETÖ, DEAŞ ve PKK saldırılarından ülke turizminin olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Yılmaz, "Samsun, yurt dışında en çok çalışanı olan şehirlerden biri olmayabilir ama en az bulunduranlardan da değildir. Bu konuda belki bir Yozgat ve Sivas kadar değiliz fakat bizimde azımsanmayacak kadar hemşehrimiz yurt dışında çalışıyor. Yurt dışındaki arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tatillerinizi Samsun'da geçirin diye hemşehrilerimize çağrıda bulunabiliriz. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının bu gündeminde böyle bir çağrıyı meclis gündeminin bir parçası olarak kendilerine iletebiliriz. Sosyal, yazılı ve görsel medyanın tümünde buna dönük bir paylaşım yapabiliriz. Güzel Samsunumuzda önümüzdeki dönem içerisinde 18 Temmuz'da İşitme Engelliler Olimpiyatı var. Kuş Cenneti var, Ayvacık saklı cenneti var. Böylesine renkli ve turizm alt yapısı gelişmiş, olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran, konaklama alt yapısının da bu gelişmişliğinden sonra bu öz güveni taşıyarak yurt dışında olan bütün hemşehrilerimize çağrıda bulunabiliriz. Gelin bizim için hiç hayır duası okumayan ülkelerde izinlerinizi geçirip tatil harcamalarınızı o ülkelerin ekonomisine değil; kendi doğup büyüdüğünüz kendi atalarınızın mezarlıklarının olduğu şehirde tatilinizi geçirin diye bir çağrıda bulunabilirim diye düşündüm. Bu çağrıda bulunmak için daha profesyonel şeyler yapılabilir" dedi.
Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından encümen üyeleri seçildi. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 başkanlık faaliyet raporu sunumunu Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt yaptı.
52 maddeden oluşan gündemde ilk 7 madde kabul edildi, diğer maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
(KA-SLH-Y)

10.04.2017 16:37:54 TSI
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