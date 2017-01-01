10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mezitli'den Erdemli'ye sanat köprüsü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:30
Mezitli'den Erdemli'ye sanat köprüsü
Mezitli'den Erdemli'ye sanat köprüsü

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Jeanne Darc'ın Öteki Ölümü" isimli oyun, Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından izlendi.
Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Jeanne Darc'ın Öteki Ölümü' isimli oyun ilgi çekmeye devam ediyor. Her cuma ve cumartesi günleri sahnelenen oyunu bu hafta Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tam kadro olarak izledi.
Oyunun sonunda Erdemli Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı, oyunculara çiçek vererek kutladı.
Tiyatroyu halkla buluşturmak adına tüm tiyatrocuların çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Sandalcı, "Şu anda bir arada olmamız geçmişte çok idealist ve heyecanla başladığımız o yılların meyvelerini toplamaya başladığımızı gösteriyor. Mersin Şehir Tiyatrosu'nu birlikte kurduğum arkadaşlarım şimdi çeşitli platformlarda sanata ve tiyatroya hizmet etmeye devam ediyorlar. Gönül istiyor ki, her belediyenin kendi tiyatrosu olsun. İnsana yatırım en büyük görevdir. İnsanların düşüncelerinin, beyinlerinin ileriye gitmesi ve çağdaşlaşması gerekir. Bu da sanatla tiyatro ile olur. Sanat çok güçlü bir kalemdir. Biz ülkemizi sevdiğimiz ve ilerletmek istediğimiz için sanat yapıyoruz. Bu tür sanatsal faaliyetlerin gelişmesi en büyük dileğimiz" dedi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise sanatın birleştirici ve kaynaştırıcı rolünün toplumun tüm kesimlerinde örnek alınması gerektiğini söyledi. Başka bir belediye tiyatro ekibinin, Mezitli'ye gelerek oyun izlemiş olmasının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, "Mezitli halkı maalesef daha önce bu tür sanatsal etkinlikleri görmek için başka yerlere gitmek zorunda kalmış. Binlerce yıldır büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış Mezitli, sanatsal alanda şimdinin çok önünde olmalıydı. Ama biz Mezitli'nin bu kaderini değiştirmek için çok önemli projelere imza atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığımız amfi tiyatromuzu, temmuz ayında bitirmeyi planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde temelini atacağımız kültür merkezimizin de 2018 yılı Mart ayında tamamlayarak bunun gibi sayısız oyunların sergilenmesi, sanatsal etkinlerin yapılması imkanı olacak. Mezitli, sanatsal alanda sayısız etkinliklerin yapıldığı mekanlara kavuşmuş olacak" diye konuştu.
(HSK-Y)

10.04.2017 16:37:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MERSİN'DE
Kök hücre tedavisi için yardım bekliyor
YEREL

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İÇİN YARDIM BEKLİYOR
Belediye Başkanları Polis Haftasını kutladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANLARI POLİS HAFTASINI KUTLADI
Erdemli'de köylere parke yol yapılıyor
YEREL

ERDEMLİ'DE KÖYLERE PARKE YOL YAPILIYOR
Dinçer; &quot;Zafer çarşısı 100 yıl daha hizmet verecek şekilde dönüştürülmeli&quot;
YEREL

DİNÇER; "ZAFER ÇARŞISI 100 YIL DAHA HİZMET VERECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"
Polis Haftası Bozyazı'da törenle kutlandı
YEREL

POLİS HAFTASI BOZYAZI'DA TÖRENLE KUTLANDI
Özel eğitimli çocuklar hayvanat bahçesini gezdi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZDİ
Çakan: &quot;İhanet şebekelerinin temizlenmesinde kararlıyız&quot;
YEREL

ÇAKAN: "İHANET ŞEBEKELERİNİN TEMİZLENMESİNDE KARARLIYIZ"
Aşut: &quot;İstihdam seferberliğinde Mersin'de yaratılan net artı istihdam 7 bin 500'ü aştı&quot;
YEREL

AŞUT: "İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE MERSİN'DE YARATILAN NET ARTI İSTİHDAM 7 BİN 500'Ü AŞTI"
Otizmli çocuklar hayvanlarla tanıştı
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR HAYVANLARLA TANIŞTI
Başkan Tuna'nın mutlu günü
YEREL

BAŞKAN TUNA'NIN MUTLU GÜNÜ
Güven: &quot;Polisin başarısı, vatandaşın kendini güvende hissedip hissetmediğiyle orantılıdır&quot;
YEREL

GÜVEN: "POLİSİN BAŞARISI, VATANDAŞIN KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİP HİSSETMEDİĞİYLE ORANTILIDIR"
İstihdam seferberliği
YEREL

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Bakan Elvan'dan yaralı polislere ziyaret
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI
Bakan Elvan'dan TÜGİAD'a OSB teşekkürü
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN TÜGİAD'A OSB TEŞEKKÜRÜ
Mersin'de küçük çocuğun balkondan düşüp ölmesi
YEREL

MERSİN'DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞÜP ÖLMESİ
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Vali Çakacak, şehit yakınları gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ŞEHİT YAKINLARI GAZİLERLE BULUŞTU
Mersin'de örtü altı kayısı hasadı başladı
YEREL

MERSİN'DE ÖRTÜ ALTI KAYISI HASADI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!