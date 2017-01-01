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Mezitli'den Erdemli'ye sanat köprüsü



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Jeanne Darc'ın Öteki Ölümü" isimli oyun, Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından izlendi.

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Jeanne Darc'ın Öteki Ölümü' isimli oyun ilgi çekmeye devam ediyor. Her cuma ve cumartesi günleri sahnelenen oyunu bu hafta Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tam kadro olarak izledi.

Oyunun sonunda Erdemli Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı, oyunculara çiçek vererek kutladı.

Tiyatroyu halkla buluşturmak adına tüm tiyatrocuların çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Sandalcı, "Şu anda bir arada olmamız geçmişte çok idealist ve heyecanla başladığımız o yılların meyvelerini toplamaya başladığımızı gösteriyor. Mersin Şehir Tiyatrosu'nu birlikte kurduğum arkadaşlarım şimdi çeşitli platformlarda sanata ve tiyatroya hizmet etmeye devam ediyorlar. Gönül istiyor ki, her belediyenin kendi tiyatrosu olsun. İnsana yatırım en büyük görevdir. İnsanların düşüncelerinin, beyinlerinin ileriye gitmesi ve çağdaşlaşması gerekir. Bu da sanatla tiyatro ile olur. Sanat çok güçlü bir kalemdir. Biz ülkemizi sevdiğimiz ve ilerletmek istediğimiz için sanat yapıyoruz. Bu tür sanatsal faaliyetlerin gelişmesi en büyük dileğimiz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise sanatın birleştirici ve kaynaştırıcı rolünün toplumun tüm kesimlerinde örnek alınması gerektiğini söyledi. Başka bir belediye tiyatro ekibinin, Mezitli'ye gelerek oyun izlemiş olmasının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, "Mezitli halkı maalesef daha önce bu tür sanatsal etkinlikleri görmek için başka yerlere gitmek zorunda kalmış. Binlerce yıldır büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış Mezitli, sanatsal alanda şimdinin çok önünde olmalıydı. Ama biz Mezitli'nin bu kaderini değiştirmek için çok önemli projelere imza atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığımız amfi tiyatromuzu, temmuz ayında bitirmeyi planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde temelini atacağımız kültür merkezimizin de 2018 yılı Mart ayında tamamlayarak bunun gibi sayısız oyunların sergilenmesi, sanatsal etkinlerin yapılması imkanı olacak. Mezitli, sanatsal alanda sayısız etkinliklerin yapıldığı mekanlara kavuşmuş olacak" diye konuştu.

(HSK-Y)



10.04.2017 16:37:58 TSI

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