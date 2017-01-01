ARÜ'de uluslararası resim çalıştayı ve sergisi
(Fotoğraflı)
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından "Uluslararası Dünya Sanat Günü Resim Çalıştayı ve Sergisi" isimli çalıştay başladı.
Çalıştayın tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2017 tarihi Perşembe günü açılacak olan sergi, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından açılan ikinci uluslararası resim sergisi olma niteliğini taşıyor.
Sergiye Japonya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'dan yedi kişi, Anadolu Görsel Sanatlar Derneği beş kişi, İzmir Emekli Sandığı'ndan bir kişi ve ARÜ'den 4 kişi olmak üzere toplamda 17 kişi katılıyor. Sergi 13-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu Fuayesi'nde ziyaretçilere açık olacak.
(OY-AT-Y)
10.04.2017 16:41:17 TSI
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