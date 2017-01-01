YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ARÜ'de uluslararası resim çalıştayı ve sergisi

ARÜ'de uluslararası resim çalıştayı ve sergisi



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından "Uluslararası Dünya Sanat Günü Resim Çalıştayı ve Sergisi" isimli çalıştay başladı.

Çalıştayın tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2017 tarihi Perşembe günü açılacak olan sergi, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından açılan ikinci uluslararası resim sergisi olma niteliğini taşıyor.

Sergiye Japonya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'dan yedi kişi, Anadolu Görsel Sanatlar Derneği beş kişi, İzmir Emekli Sandığı'ndan bir kişi ve ARÜ'den 4 kişi olmak üzere toplamda 17 kişi katılıyor. Sergi 13-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu Fuayesi'nde ziyaretçilere açık olacak.

(OY-AT-Y)



10.04.2017 16:41:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER