Faaliyet raporuna meclisten onay
(Fotoğraflı)
Fatih Ak
BURSA (İHA) - Yenişehir Belediye Meclisi'nin nisan ayın toplantısında faaliyet raporu onaylandı.
Meclis, Belediye Başkanı Süleyman Çelik başkanlığında toplandı. Toplantıda, Çelik'in 2016 yılına ait çalışma raporu oylandı. Faaliyet raporu, 10 MHP'li meclis üyesinin ret oyuna karşılık 14 AK Parti'li meclis üyesinin evet oyuyla meclisten geçti. Başkan Süleyman Çelik, son 1 yıllık çalışmaları değerlendirip, yapımı sürmekte olan projeleri anlattı.
Yapılan seçimde encümen üyeliğine Zekai Dündar ve H. Sabri Kapoğlu seçildi. Toplantıda ayrıca çeşitli komisyonlara da üye seçimi yapıldı.
(MŞ)
10.04.2017 16:41:38 TSI
NNNN