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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Bakan Arslan'ın katılımıyla bina açılışı gerçekleştirildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:36
Bakan Arslan'ın katılımıyla bina açılışı gerçekleştirildi
Bakan Arslan'ın katılımıyla bina açılışı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu binası açılış töreni, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu ve iş adamı Nihat Delibalta'nın katılımı ile gerçekleştirildi.
Törende konuşan Bakan Arslan, iş adamı Nihat Delibalta'nın doğduğu yeri unutmayarak, Ardahan Üniversitesi ve Göle ilçesine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Bakan Arslan, sözlerinin devamında iş adamı Nihat Delibalta'nın diğer iş adamlarına örnek olacağını belirtti. Törende gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından Bakan Arslan tarafından iş adamı Nihat Delibalta'ya plaket takdim edildi. Törenin tamamlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.
(OY-AT-Y)

10.04.2017 16:44:38 TSI
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