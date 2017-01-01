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Kars Valisi Rahmi Doğan'ın polis haftası mesajı



KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Doğan, yayımladığı mesajında, "Ülkemizde huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması noktasında olağanüstü gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Doğan, "İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olan emniyet teşkilatımız; vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hâkimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai kavramı gözetmeksizin layıkıyla yerine getirmektedir. Nitekim emniyet teşkilatımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimizle el ele, omuz omuza vererek hem ülkemiz genelinde hem de ilimizde görevini en iyi şekilde, kahramanca yerine getirmiş ve bu hain darbe girişimine geçit verilmeyerek bertaraf edilmiştir" diye konuştu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, daha sonra özetle şunları söyledi:

"Son yıllarda eğitime verilen önem, çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısı, eğitimli kadrosu ve asırları aşan tecrübesi ile dünyanın en gözde güvenlik teşkilatlarından biri halinde gelen emniyet teşkilatımız, halkımızın da desteği ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, gerek 15 Temmuz'da gerekse terörle mücadelede ve görevini ifa ederken canlarını vatanımız için feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler ve emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar dilerim."

(IÇ-AT-Y)



10.04.2017 16:44:57 TSI

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