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Adana'da hafif raylı sistem zarar üstüne zarar ediyor

- Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı denetim raporu açıklandı

- Raporda, aylık 12 milyon lira gelir elde eden hafif raylı sistemin elektrik, bakım, onarım ve diğer giderleri hariç sadece 16 milyon lira personel gideri olduğu belirtildi

- Geçtiğimiz yıl açıklanan denetim raporundaki pek çok hususun giderilemediğinin de belirtildiği raporda, itfaiye araçlarının yetersiz olduğu, bütçede açık olduğunu ve personel sayısının fazlalaştığı vurgulandı



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana'da 12 milyon lira gelir elde eden hafif raylı sistem işletmesinin elektrik, bakım, onarım ve diğer giderleri hariç sadece 16 milyon lira personel gideri olduğu ortaya çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı ilk oturumu bugün Meclis Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 2016 Denetim Raporu açıklandı. Raporda, doğrudan temin ve 21/b pazarlık usülü ihalelerinde kırımların yüzde 1'de kaldığı, açık ihalelerin ise yüzde 35'e kadar kırım oranına dayandığı belirtildi.

Personel sayısının da önceki yıla göre fazlaca arttığı ve toplamda 10 bin kişiye yaklaştığının vurgulandığı raporda, bütçenin açık verdiği ve yatırımların öncelik sırasına göre ayarlanması gerektiğiyle birlikte ölü yatırımlardan vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.

Rapora göre, itfaiye araç ve ekipmanlarının yetersiz olduğundan takviye yapılması, Altın Koza ile bağlantılı yapılan kültür faaliyetlerinin harcamalarının yüksek bulunduğu ve tasarruf gerekliliği dikkat çekti.

Kiralık araçlara ödenen ücretlerin fazlalığı, akaryakıt tüketiminin yüksekliği, reklam tanıtım hizmetlerine olağandan fazla harcama yapıldığı yer alan rapora göre 2015 yılındaki denetim raporunda yer alan hususların 2016 yılında da ilgili memurlarca takip edilmeyerek düzeltmeler yapılmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, vatandaşların asfaltlama çalışmaları ve birimler arası koordinasyondan memnun olmadığının vurgulandığı raporda sadece kent içi değil, ilçelerdeki sit alanlarına da yeteri kadar destek verilmediği dikkat çekti.

Uzun yıllar kentte tartışma konusu olan hafif raylı sistem de raporda dikkat çekici ifadelerle yer aldı. Ayda 12 milyon lira geliri olan hafif raylı sistemin aylık borçlarının yanı sıra elektrik, bakım, onarım ve diğer giderleri hariç 16 milyon lira personel gideri bulunduğu ortaya çıktı.

(NRP-Y)



10.04.2017 16:45:50 TSI

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