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Şanlıurfa kariyer günlerinde ARÜ'ye büyük ilgi



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde Ardahan Üniversitesi (ARÜ)'de açtığı stant ile üniversite adayı öğrencilerini bilgilendirdi.

ARÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tanıtım personeli ve ARÜ öğrencilerinden oluşan tanıtım ekibi, üniversiteye hazırlanan gençlerin kariyer planlarını doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı oldular. 41 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen fuar, ilk günden öğrencilerin akınına uğradı. Velileri ve rehber öğretmenleri ile "Kariyer Günleri" etkinliğine katılan öğrenciler fuara katılan üniversitelerin stantlarını gezerek üniversitelerin bölümleri hakkında detaylı bilgiler edindiler.

(OY-AT-Y)



10.04.2017 16:47:50 TSI

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