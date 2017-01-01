Uyuşturucu kullanan kişiler jandarma tarafından yakalandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekipleri Karadağ Ormanı içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı devriye görevi esnasında Karadağ Kent Ormanı içerisinde 2 şüpheli şahsın görülmesi üzerine şahısların üzerinde arama yapıldı. Şahısların üzerinden 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(AHM)
10.04.2017 16:49:20 TSI
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