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Başkan Çiftçi evet turunu sürdürüyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 16 Nisan referandum halk oylaması yaklaşırken bu kez Karacadağ Türkmen Derneği üyeleriyle buluştu.

Siverek Karacadağ bölgesi Çıkrık kırsal Mahallesi Karacadağ Türkmen Derneğinde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "16 Nisan Halk oylaması neyi değiştiriyor. Biz nasıl yol yapma anlayışını değiştiriyorsak o da öyle. Çünkü eski sistemler kalıcı çözüm sunmuyor. Bir sistem değişikliğine gidiyoruz. 94 yıldır parlamenter sistem uygulanıyor. Sorunları çözmüyor, problemler çıkıyor. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine dönüyoruz. Geleceğimiz için, istikrarlı bir yapı için yeni sisteme geçmemiz lazım" diyerek yapılacak halk oylamasının önemini anlattı.

Önemli bir süreçten geçtiklerini belirten Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise, halkın duyarlılığı ve Karacadağ Türkmen Derneği üyelerinin toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Karacadağ Türkmen Derneği üyelerinin yanı sıra bölgede bulunan muhtarların katılımıyla gerçekleşen toplantı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Kasım Gülpınar'ın anayasa değişikliği ve siyasi kazanımları hakkındaki konuşmasıyla son buldu.

(Şİ-OE-Y)



10.04.2017 16:50:46 TSI

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