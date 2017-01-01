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Turgutlu'ya saatte 216 ton içme suyu desteği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu merkezde yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmasını önlemek amacıyla ilçeye saatte 216 ton su sağlayan 3 yeni sondaj kazandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mevsim sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte hız kazandırdığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ, Turgutlu ilçe merkezinde yaz aylarında yaşanan yetersiz su sıkıntısını da açtığı 3 yeni sondaj kuyusuyla çözüme kavuşturdu. Toplam verimi saniyede 60 litre olan sondajlardan, saatte 216 ton su elde edilebiliyor. Sondajlardan çıkan suyu, Turgutlu merkeze içme suyu temin eden tesise ulaşımını sağlayan isale hattının çalışmalarına da başlandı. MASKİ ekipleri tarafından inşa edilen 1 kilometrelik hat tamamlandığında, sondajların bağlantısını yapılarak özellikle yaz aylarında meydana gelen su sorunu ortadan kaldırılacak.

İlçede gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "Turgutlu ilçe merkezindeki mevcut sondajlarımız, yaz mevsiminde ilçeye yetersiz geliyor ve takviye olarak Yarıntı mevkisinde bulunan depomuzdan destek sağlıyorduk. Ancak arada 8 kilometre gibi uzun bir mesafe olduğu için, vatandaşlarımıza daha doğrudan ve kesintisiz su ulaştırmak amacıyla 3 adet yeni sondaj açtık. Şuan bağlantıları yapılıyor. Manisa'nın en büyük ve gelişmiş ilçelerinden olan Turgutlu'nun su sıkıntısı çekmemesi için çalışıyoruz." dedi.

(SC-Y)



10.04.2017 16:51:41 TSI

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