YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akhisar Belediyespor'un gençleri, Alanyaspor'a diş geçiremedi

Akhisar Belediyespor'un gençleri, Alanyaspor'a diş geçiremedi



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - TFF Gelişim Liglerinde mücadele veren Akhisar Belediyespor'un Akademi U-16 ve U-17 takımları bu hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Kovalık sahasında yapılan karşılaşmaların ilki, Haluk Güven yönetimindeki Akhisar Belediyespor ile Hasan Karateke yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor U-16 takımları arasında oynandı. Beran Yalçın'ın yönettiği U-16 karşılaşmasında konuk ekip Alanya 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Aytemiz Alanyaspor tek golünü 38. dakikada Veysel Karani Ünal kaydetti. Günün ikinci maçında ise yine Akhisar Belediyespor ile Aytemiz Alanyaspor U-17 takımları karşı karşıya geldi. Serkan Öksüz'ün yönettiği karşılaşmada iki ekipte girdiği pozisyonları değerlendiremeyince birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

(BG-ÖND-Y)



10.04.2017 16:51:48 TSI

NNNN

