Akhisar Belediyespor'un gençleri, Alanyaspor'a diş geçiremedi
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Barış Gezici
MANİSA (İHA) - TFF Gelişim Liglerinde mücadele veren Akhisar Belediyespor'un Akademi U-16 ve U-17 takımları bu hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Kovalık sahasında yapılan karşılaşmaların ilki, Haluk Güven yönetimindeki Akhisar Belediyespor ile Hasan Karateke yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor U-16 takımları arasında oynandı. Beran Yalçın'ın yönettiği U-16 karşılaşmasında konuk ekip Alanya 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Aytemiz Alanyaspor tek golünü 38. dakikada Veysel Karani Ünal kaydetti. Günün ikinci maçında ise yine Akhisar Belediyespor ile Aytemiz Alanyaspor U-17 takımları karşı karşıya geldi. Serkan Öksüz'ün yönettiği karşılaşmada iki ekipte girdiği pozisyonları değerlendiremeyince birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.
(BG-ÖND-Y)
10.04.2017 16:51:48 TSI
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