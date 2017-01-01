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En uzun soluklu tiyatro şenliği sona erdi



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün birlikte organize ettiği, Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel hazırlanan "Tiyatro Şenliği" sona erdi.

Rektörlük Kültür Merkezi'nde 27 Mart Pazartesi günü Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün saat 20.30'da sahnelediği "İki Efendili Uşak" adlı oyunla başlayan etkinlik, "Nihayet Bitti" oyunu ile sona erdi.

Birbirinden farklı 14 oyunu Kırklarelililer ile buluşturan şenlik bir çok ünlü tiyatrocuyu da şenliklerde misafir etti. Başta Melek Baykal, Suna Keskin, Nilgün Belgün, Nedim Saban, Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Emel Çölgeçen, Nihal Usanmaz gibi isimler Kırklarelililer ile buluştu.



14 gün boyunca süren şenlikleri yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu,şenliklerin ardından yaptığı açıklamada, Kırklareli halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, "Şenliklerimizde bizi yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şenliği geride bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırklarelimizi bu tür kültür etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(KA-MEF-Y)



10.04.2017 16:53:18 TSI

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