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Türk Polisi 172 yaşında

- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü Edremit'te kutlandı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de törenlerle kutlandı.

İlk tören Şehit Hamdibey Meydanında gerçekleşti. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Daha sonra geçtiğimiz yapılan Polis Şehitliği ziyaret edilerek Şehit Polis Memuru Gökhan Kıncak'in mezarına çiçekler bırakıldı ve dualar edildi. Öğlen namazı öncesinde Bekir Efendi Caminde şehitler için Melüd okundu ve namaz sonrasında pilav hayrı yapıldı. Yıldönümü törenlerine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 19 Motorlu Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Mahmut Altun, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaymakam Ali Sırmalı; "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın ve bu teşkilata mensup tüm polislerimizin 172. Kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Görevlerini yerine getirmek için büyük bir özveri ile çalışan çok değerli emniyet mensuplarımız yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koymakta, mukaddes bildiği görevi uğruna şehit ve gazi olmaktadır. Görevi başında şehit düşen ve aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle gazi polislerimizi ise minnetle anıyorum, başta ilçemizde görev yapan teşkilat mensupları olmak üzere tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi.

(EME)



10.04.2017 16:53:35 TSI

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