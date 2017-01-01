10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk Polisi 172 yaşında

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:46
Türk Polisi 172 yaşında
Türk Polisi 172 yaşında
- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü Edremit'te kutlandı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de törenlerle kutlandı.
İlk tören Şehit Hamdibey Meydanında gerçekleşti. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Daha sonra geçtiğimiz yapılan Polis Şehitliği ziyaret edilerek Şehit Polis Memuru Gökhan Kıncak'in mezarına çiçekler bırakıldı ve dualar edildi. Öğlen namazı öncesinde Bekir Efendi Caminde şehitler için Melüd okundu ve namaz sonrasında pilav hayrı yapıldı. Yıldönümü törenlerine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 19 Motorlu Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Mahmut Altun, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.
Kaymakam Ali Sırmalı; "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın ve bu teşkilata mensup tüm polislerimizin 172. Kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Görevlerini yerine getirmek için büyük bir özveri ile çalışan çok değerli emniyet mensuplarımız yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koymakta, mukaddes bildiği görevi uğruna şehit ve gazi olmaktadır. Görevi başında şehit düşen ve aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle gazi polislerimizi ise minnetle anıyorum, başta ilçemizde görev yapan teşkilat mensupları olmak üzere tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi.
(EME)

10.04.2017 16:53:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye Belediyesi sahilleri temizliyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ SAHİLLERİ TEMİZLİYOR
Balyalı öğrenciler şahitler adına ağaç dikti
YEREL

BALYALI ÖĞRENCİLER ŞAHİTLER ADINA AĞAÇ DİKTİ
Yaşlısı genci Türk halk dansı öğreniyor
YEREL

YAŞLISI GENCİ TÜRK HALK DANSI ÖĞRENİYOR
Hürriyet Ortaokulunda yangın ve deprem tatbikatı
YEREL

HÜRRİYET ORTAOKULUNDA YANGIN VE DEPREM TATBİKATI
&quot;Genç Bilaller&quot; Ezanı Güzel Okuma ve &quot;Kur'an'ın Genç Muhafızları&quot; Hafızlık Yarışması Edremit'te yapıldı.
YEREL

"GENÇ BİLALLER" EZANI GÜZEL OKUMA VE "KUR'AN'IN GENÇ MUHAFIZLARI" HAFIZLIK YARIŞMASI EDREMİT'TE YAPILDI.
Burhaniye'de Polis Gününe mehterli kutlama
YEREL

BURHANİYE'DE POLİS GÜNÜNE MEHTERLİ KUTLAMA
Mimar Sinan Balıkesir'de anıldı
YEREL

MİMAR SİNAN BALIKESİR'DE ANILDI
Gökuç ailesinin 2. çocuk heyecanı
YEREL

GÖKUÇ AİLESİNİN 2. ÇOCUK HEYECANI
Kaymakam Yazar'dan polise fedakarlık teşekkürü
YEREL

KAYMAKAM YAZAR'DAN POLİSE FEDAKARLIK TEŞEKKÜRÜ
Motosiklet sürücülerine eğitim
YEREL

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE EĞİTİM
Dursunbey OSB İmar Planı Onaylandı
YEREL

DURSUNBEY OSB İMAR PLANI ONAYLANDI
Başkan Uğur'dan Marmara'ya çıkarma
YEREL

BAŞKAN UĞUR'DAN MARMARA'YA ÇIKARMA
Havran'da şampiyonluk sevinci
YEREL

HAVRAN'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Türk Polisi 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİSİ 172 YAŞINDA
Türk Polisi 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİSİ 172 YAŞINDA
Dursunbey AK Parti rekorun peşinde
YEREL

DURSUNBEY AK PARTİ REKORUN PEŞİNDE
2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Ayvalıklı sporcu Emre Kuru çifte madalya kazandı
YEREL

2. ULUSLARARASI TÜRKİYE AÇIK KİCK BOKS TURNUVASI'NDA AYVALIKLI SPORCU EMRE KURU ÇİFTE MADALYA KAZANDI
Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 172 YAŞINDA
Genel Müdür Keleşer, bor işletmesini denetledi
YEREL

GENEL MÜDÜR KELEŞER, BOR İŞLETMESİNİ DENETLEDİ
Ayvalık'ta Deveciler Lokali törenle açıldı
YEREL

AYVALIK'TA DEVECİLER LOKALİ TÖRENLE AÇILDI
Havran'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Havran'da kaza: 1 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA KAZA: 1 YARALI
Burhaniye'de apartman balkonunda korkutan yangın
YEREL

BURHANİYE'DE APARTMAN BALKONUNDA KORKUTAN YANGIN
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!