YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayram yine zirvede

Bayram yine zirvede



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen RunMarisRun Yarı Maratonu'nda yaş kategorisinde birinci oldu.

Katıldığı her yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil eden Ahmet Bayram, bu yıl ikincisi düzenlenen RunMarisRun Yarı Maratonu'nda adeta fırtına gibi eserek genel klasmanda 5'inci, yaş kategorisinde de 1'inci olmayı başardı. Atatürk Meydan'ında başlayan 21 kilometrelik yarı maratonda atletler, İçmeler Mahallesi içerisinden geçip sahilden dönerek yine Atatürk Meydanı'ndaki bitiş noktasına geldiler. Yeşil-beyazlı takımın başarılı sporcusu Ahmet Bayram, bu önemli spor organizasyonunda çok sayıda sporcuyu geride bırakarak kürsüdeki yerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, başarılı sporcunun elde ettiği başarı nedeniyle mutluluğunu paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak Ahmet Bayram'ı tebrik etti.

(AY-Y)



10.04.2017 16:54:27 TSI

NNNN

