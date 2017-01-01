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Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluşu kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:47
Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluşu kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluşu kutlandı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın'da Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi.
Valilik önünde Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu tarafından çelenk konulması ile başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi.
Ardından İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Vali Nusret Dirim'i makamında ziyaret etti.
Çelenk sunma töreninin ardından şehitlikte de tören düzenlendi.
Vali Nusret Dirim, Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Müdürleri, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ekrem Altınok'un katıldığı şehitlikteki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasına müteakip hatim ve duaların okunmasının ardından şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakılması ile tören sona erdi.
(AY-RFK-Y)

10.04.2017 16:54:51 TSI
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