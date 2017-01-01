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Başkan Uysal'dan çevre yolu müjdesi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:48
Başkan Uysal'dan çevre yolu müjdesi
Başkan Uysal'dan çevre yolu müjdesi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yıllardır hayali kurulan çevre yolu çalışmalarına başlandığını söyledi.
Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan mahallelerinden Topçalı Mahallesi, yıllardır hayali olan çevre yoluna kavuşuyor. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bugün bölgeye giderek Topçalı halkına müjde verdi.
Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar ve Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert ile Topçalı mahallesine giden Başkan Uysal, çalışmalarına başlanan çevre yolu ile ilgili bilgi aldı.
Topçalı Mahalle halkına müjde veren Başkan Uysal; "Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalara giden tırlar Topçalı mahallemizin içinden geçiyor. Burada mahalle halkımızın en büyük sorunu çevre yolu sorunuydu. İstimlak çalışmalarının bitmesinin ardından yaklaşık 1 kilometrelik çevre yolunu açma çalışmalarına başladık. Mahallenin arka tarafından geçecek olan bu yoldan tırlar geçecek ve mahalle içine girmeyecekler. Böylece Topçalı halkı rahat bir nefes alacak" dedi.
Topçalı Mahalle Muhtarı Şakir Başol'da, Başkan Hüseyin Uysal'a teşekkür etti. Başol konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bu çevre yolu projesi yıllardır hayalimizdi. Artık bu hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Çevre yolunu açtığı için Sayın Belediye Başkanımıza Topçalı halkı adına teşekkür ediyorum."
Uysal ve beraberindeki heyet Topçalı mahallesinde devam eden çalışmaları da inceledi.
(VK-SÖ-Y)

10.04.2017 16:55:04 TSI
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