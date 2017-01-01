10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaturoğlu Perşembe ve Çaydeğirmeni'nden destek istedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:48
Çaturoğlu Perşembe ve Çaydeğirmeni'nden destek istedi
Çaturoğlu Perşembe ve Çaydeğirmeni'nden destek istedi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, referandum çalışmaları için Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Belediyesi'ne giderek ziyaretlerde bulundu.
Çaydeğirmeni Belediyesine girişte Çaturoğlu'nu, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Kadın Kolları Başkanı Esra Savaş çiçeklerle karşıladılar.
Belediye Başkanı Gebeş ile birlikte Belediye binasına geçen Çaturoğlu, burada Belediye Meclis üyeleri, belde başkanı ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Gebeş, Belediye çalışmaları hakkında Çaturoğlu'na bilgi verdi. Milletvekili Çaturoğlu burada yaptığı konuşmada "Sayın Başkanımız çalışkan bir kardeşimiz. Yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizde kendisine elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Seçimlerde hep bizim yüzümüzü güldürmüştür, oran itibarıyla ve sonuç itibariyle oyları daima artırmıştır. Biz daima çalışanın yanındayız. Yapmış olduğu güzel çalışmalarından dolayı da Belediye Başkanı Sayın Gebeş'e teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, daha sonra Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesi'nde düzenlenen salon toplantısına katıldı. Milletvekili Çaturoğlu'nu Perşembe Beldesi girişinde Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaycuma SKM Başkanı Arif Sefercik, İl Genel Meclisi Üyesi Siyami Akçaalan, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı ve muhtarlar, İl ve İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile kalabalık bir halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Çaturoğlu: "Bu ülke en ahlaksız darbe girişimine maruz kaldı"
Çaturoğlu, yüzlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin 15 Temmuz'da en ahlaksız darbe girişimine maruz kaldığını söyledi. Çaturoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi "15 Temmuz'da FETÖ ve yandaşları tarafından savunmasız insanların üzerine kurşun ve bomba yağdırdılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi F16'larla saldırılara maruz kaldı hatta bombaladılar. Bu süreçten sonra Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Bahçeli her zamanki gibi devlet adamlığını gösterdi. İki parti arasında yapılan görüşmeler sonucunda Anayasa değişikliğinin 18 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Önce komisyondan daha sonra ise TBMM Genel Kurulundan geçti. Ancak sayı yetersiz olduğu için bu 18 maddenin oylaması sizin önünüze geldi. Şimdi sözde kararda milletimindir.
Değerli arkadaşlarımız 18 maddelik Anayasa değişikliği içeriğinin nelerden ibaret olduğu, niçin evet oyu verilmesi gerektiğini anlatmak için sizin huzurlarınızdayız. Bunun için gece gündüz demeden durmaksızın çalışıyoruz. Ama karşımızda bir de hayır cephesi var. Anayasa değişikliği maddelerini anlatmak yerine işin kolayına kaçıp yalan yanlış iftira dolu şeylerle Milletimizin Çaycumalıların, Perşembelilerin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Hayır, oylarını biraz daha artırmak için çalışıyorlar. Biz de onlara diyoruz ki gelin sizde evet oyu verin. Biz adımız gibi eminiz ki inşallah yüksek bir oranda evet çıkacak, bu evet 50+1 ile sınırlı kalmasın, 55 olsun 60 olsun 70 olsun ki içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarının, milletimizin düşmanlarının ebediyen yüzü düşsün ki bir daha bayrağımıza yan dahi bakamasınlar."

"Dedesi Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan birisi"
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un evet diyenlere yönelik "Denize dökeriz" sözlerine sert tepki gösteren Çaturoğlu, milletin tehdit edildiğini söyledi. Çaturoğlu konuşmasında "Birisi de çıkıyor bu ülkede evet diyenleri denize dökmekle tehdit ediyor. Sen kimsin ya. Ama öğrendik onun kim olduğunu. Kurtuluş savaşı sonrası oluşan Millet Meclisinde Milletin Müslüman olan dinini Hristiyanlığa çevirelim diye kanun teklifi veren Mahmut Esat Bozkurt'un torunuymuş. Zaten bundan da bir şey beklenemez, çünkü dedesinin torunu. Dedesi Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan birisi. Hiçbir Perşembeli mütedeyyin kardeşimden, hiçbir Çaycumalı mütedeyyin kardeşimden, bu ülkenin ortalama değerlerine sahip partisinden böyle bir şey duyabilir misiniz? Duyamazsınız, duymanız mümkün değil. Ama bunlar birazda şak şak alkışı içerisinde aklına geleni söylemiş. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle seni Samsun'a sokmazlar, Amasya'ya Sivas'a sokmazlar, seni Eskişehir'e Sakarya'ya sokmazlar. Ey Konya Milletvekili Sayın Bozkurt, biz 17 Nisanda buradayız. Eğer aklına eserse sende gel bizi deniz dök. Ama arkadaşlar biz kimseyi denize dökmeyeceğiz. Öyle bir niyetimiz yok. 80 milyon bizim insanımız. Evet diyende bizim, hayır diyende bizim. Bak biz anlatıyoruz. Çaycuma'nın, Perşembenin, köyünde kentinde niçin evet denmesi gerektiğini anlatıyoruz. İşin doğrularını söylüyoruz. Sizde gelin her gün yalan söyleyeceğinize, ger gün farklı iftiralar atacağınıza gelin niçin hayır denmesi gerektiğini anlatın. Benim milletim akıllıdır. Kafasından kalbinden geçeni süzer ve gider sandıkta kararını verir. Sandıktan çıkanın başımızın üstünde yeri var. Cenabı Allah'ın iradesinden sonra bir de milletin iradesi vardır. Başka güç var mıdır? Tanıyor muyuz, tanımıyoruz. Demokrasilerde de "Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" der. Millet oyunu kullanacak. Evet, çıkarsa da bizim, hayır çıkarsa da bizim. Niçin milleti tehdit ediyorsunuz. Milleti tehdit etmeyi bırakın. Varsa söyleyecek sözünün millete anlatın. Yoksa biz buradan sizleri de evet demeye davet ediyoruz. Ülkemizin geleceği için evet demeye davet ediyoruz. Bu günlerde ana muhalefet partisinin lideri çıkmış 15 Temmuz kontrollü bir darbeydi diyor. O zaman sen niye önce saraya, daha sonra Yeni Kapıya gittin sormazlar mı? Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi projedir. Kaset operasyonuyla gelmiştir. Kasetle gelmiş bir FETÖ projesidir. Bizim güçlü ve istikralı hükümetlere ihtiyacımız var. Bu Anaysa değişikliği ile çift başlılık ortadan kalkıyor. Bir Başbakan var birde Cumhurbaşkanı var. Anayasa Cumhurbaşkanına çok yetki vermiş ama sorumluluk vermemiş. Şimdi biz bu anaysa değişikliği ile sorumlu bir Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu oluşturan ve hükümeti kuran bir sistem getiriyoruz" dedi.
Çaturoğlu konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.
(VK-RFK-Y)

10.04.2017 16:55:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
500 Çini sanatı eseri büyük ilgi gördü
YEREL

500 ÇİNİ SANATI ESERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Çocuklarını yangından son anda kurtardı
YEREL

ÇOCUKLARINI YANGINDAN SON ANDA KURTARDI
Beşiktaş şehidi emniyet müdürü mezarı başında anıldı
YEREL

BEŞİKTAŞ ŞEHİDİ EMNİYET MÜDÜRÜ MEZARI BAŞINDA ANILDI
BEÜ'de 'Nükleer Enerji: Türkiye ve Dünya' başlıklı konferans düzenlendi
YEREL

BEÜ'DE 'NÜKLEER ENERJİ: TÜRKİYE VE DÜNYA' BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENDİ
Alaplı'da Polis Haftası kutlandı
YEREL

ALAPLI'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Bozkuş futbolculara teşekkür etti
YEREL

BOZKUŞ FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Uysal'dan çevre yolu müjdesi
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN ÇEVRE YOLU MÜJDESİ
Çatruoğlu, referandum gezilerini sürdürüyor
YEREL

ÇATRUOĞLU, REFERANDUM GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bilinçli Aileler Sağlıklı Nesiller Projesi start aldı
YEREL

BİLİNÇLİ AİLELER SAĞLIKLI NESİLLER PROJESİ START ALDI
Devrek'te polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
YEREL

DEVREK'TE POLİS TEŞKİLATI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Emniyet Teşkilatı Vali Kaban'ı ziyaret etti
YEREL

EMNİYET TEŞKİLATI VALİ KABAN'I ZİYARET ETTİ
Nikahtan önce emniyet müdürlüğünü ziyaret ettiler
YEREL

NİKAHTAN ÖNCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİLER
GMİS; Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL

GMİS; POLİS TEŞKİLATI'NIN 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Beşir Derneği'nden İdlib'e yardım desteği
YEREL

BEŞİR DERNEĞİ'NDEN İDLİB'E YARDIM DESTEĞİ
Çaturoğlu Zonguldak'ı ilçe ilçe gezip destek istiyor
YEREL

ÇATUROĞLU ZONGULDAK'I İLÇE İLÇE GEZİP DESTEK İSTİYOR
BEÜ'de nükleer enerji konuşulacak
YEREL

BEÜ'DE NÜKLEER ENERJİ KONUŞULACAK
Başkan Uysal; &quot;Milletle dertlenmeyen tasfiye olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL; "MİLLETLE DERTLENMEYEN TASFİYE OLACAK"
Başkan Demirtaş Gülüçlü gençlerle kahvaltıda buluştu
YEREL

BAŞKAN DEMİRTAŞ GÜLÜÇLÜ GENÇLERLE KAHVALTIDA BULUŞTU
BEÜ 8. Şanlıurfa Kariyer Günleri'nde yoğun ilgi gördü
YEREL

BEÜ 8. ŞANLIURFA KARİYER GÜNLERİ'NDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
(Özel Haber) Düğünde sürpriz evlenme teklifi
YEREL

(ÖZEL HABER) DÜĞÜNDE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!