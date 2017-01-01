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Trabzon'da toplum yararına 3 bin 500 kişi iş sahibi oldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:49
Trabzon'da toplum yararına 3 bin 500 kişi iş sahibi oldu

TRABZON (İHA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP) ile geçici süreli, birçok işçi ve personel alımı yapılmaya devam ediyor.
Bu projelerin 2017 yılında ilki geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen proje ile çeşitli kurumlara geçici süreli işçi ve personel alımı yapıldı. 2017 yılının ikinci Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuruları ise Trabzon'da 17 Nisan 2017'de başlayıp 21 Nisan'da sona erecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin "Geçtiğimiz günlerde ilgili projeler kapsamında ilimizde 3 bin 500 kişi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi. Bu kapsamda birçok vatandaşımıza iş imkânı oluşturulmuş oldu. Bu projelerin devamı niteliğinde olan ikinci bir proje ile ilimizde İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplamda 500 kişi daha istihdam edilecektir. Bu kapsamda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan bu projede de bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP'lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu doğrultuda projelere başvuracak olan adayların adres bilgilerini güncellemelerinin önem arz etmektedir" dedi.
Zengin, İl Müftülüğü dışında gerçekleştirilecek olan projelere belirlenen kontenjan sayısından fazla başvuru olması durumunda 35 yaş altındaki vatandaşların (engelli, eski hükümlü, kadın, terörden etkilenen hariç) katılamayabileceklerini sözlerine ekledi.
(BK-ÖS-Y)

10.04.2017 16:56:19 TSI
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: &quot;Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok. (Teröristlerden) Birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil'in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu, bunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle İranlı. Geçen gün de bir İranlı daha aldık. Yani nasıl bir süreç içerisinden geçtiğimizi ve 7 tanesini orada bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Şunu söylemek istiyorum; buna devam edeceğiz ve bu kararlılıkla beraber devam edeceğiz.&quot;
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: "EVLATLARIMIZ, 7 TERÖRİSTİ DAHA MARDİN SAVUR'DA ETKİSİZ HALE GETİRDİ. ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN ÇOCUKLARIMIZIN. BİR EVLADIMIZ HAFİF YARALI, ONUN DIŞINDA BAŞKA BİR ŞEYİMİZ YOK. (TERÖRİSTLERDEN) BİRİSİ BU VİRANŞEHİR PATLAMASININ, SON PATLAMANIN KOORDİNASYONUNU YAPAN, ORANIN BÖLGE SORUMLUSU, ÖTEKİSİ YİNE SAVUR'UN BÖLGE SORUMLUSU, ÖTEKİSİ BİSMİL'İN BÖLGE SORUMLUSU, ÖTEKİSİ EYLEM SORUMLUSU, BUNLARDAN BİR TANESİ DE BÜYÜK İHTİMALLE İRANLI. GEÇEN GÜN DE BİR İRANLI DAHA ALDIK. YANİ NASIL BİR SÜREÇ İÇERİSİNDEN GEÇTİĞİMİZİ VE 7 TANESİNİ ORADA BİZİM EVLATLARIMIZ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER. ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM; BUNA DEVAM EDECEĞİZ VE BU KARARLILIKLA BERABER DEVAM EDECEĞİZ."
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