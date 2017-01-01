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Trabzon'da toplum yararına 3 bin 500 kişi iş sahibi oldu



TRABZON (İHA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP) ile geçici süreli, birçok işçi ve personel alımı yapılmaya devam ediyor.

Bu projelerin 2017 yılında ilki geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen proje ile çeşitli kurumlara geçici süreli işçi ve personel alımı yapıldı. 2017 yılının ikinci Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuruları ise Trabzon'da 17 Nisan 2017'de başlayıp 21 Nisan'da sona erecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin "Geçtiğimiz günlerde ilgili projeler kapsamında ilimizde 3 bin 500 kişi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi. Bu kapsamda birçok vatandaşımıza iş imkânı oluşturulmuş oldu. Bu projelerin devamı niteliğinde olan ikinci bir proje ile ilimizde İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplamda 500 kişi daha istihdam edilecektir. Bu kapsamda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan bu projede de bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP'lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu doğrultuda projelere başvuracak olan adayların adres bilgilerini güncellemelerinin önem arz etmektedir" dedi.

Zengin, İl Müftülüğü dışında gerçekleştirilecek olan projelere belirlenen kontenjan sayısından fazla başvuru olması durumunda 35 yaş altındaki vatandaşların (engelli, eski hükümlü, kadın, terörden etkilenen hariç) katılamayabileceklerini sözlerine ekledi.

(BK-ÖS-Y)



10.04.2017 16:56:19 TSI

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