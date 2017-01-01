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Tahmazoğlu polis memurunun nikahını kıydı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Nisan Polis gününde bir polis memurunun nikahını kıydı.

Her alanda ilklere imza atan Şahinbey Belediyesi, 2009-2016 yıları arasında 55.917 çiftin nikahını kıyarak, Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi olmuştu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Nisan Polis gününde emniyet mensubu olan Mesut Yılmaz'ın ve vatandaşların nikahını kıyarak evliliğin önemini vurguladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Akif Şahin-Fatma Öncel, Polis memuru olan Mesut Yılmaz-Nurcan Karabağ ve Mustafa Doğan-Ebru Yılmaz çiftlerinin nikâhlarını kıydıktan sonra çiftlere Şahinbey Belediyesinin hediye paketinden verdi.

Mutluluklar diliyorum

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Polislerin cefakarca ve fedakarca hizmet verdiğini belirterek, "10 Nisan Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü kutluyoruz. Fedakarca çalışan canlarını bu milletin, refahı, huzuru için ortaya koyan kahraman polislerimizi canı yürekten kutluyorum. Bu önemli günde polis memuru olan Mesut Yılmaz kardeşimizin nikahını kıyarak iki önemli günü bir araya getirmiş olduk. Ben hem Mesut ve Nurcan kardeşimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum" dedi.

(AK-OE-Y)



10.04.2017 16:56:25 TSI

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