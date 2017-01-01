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CHP'de referandum çalışmaları



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, referandum çalışmaları kapsamında İzmir'in Konak ilçesi Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte Hekimhan'ı ziyaret etti.

16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kalırken CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum çalışmalarını hızlandırdı. Kiraz, son olarak, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve partililer ile birlikte Hekimhan'a bağlı Güzelyurt, Kocaözü, Girmana ve Hasan Çelebi mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Kiraz, referanduma bir haftadan daha az bir süre kaldığını anımsatarak, "Biz yaklaşık 2 aydır sahalarda, referandumda neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Ben bütün vatandaşlarımızın artık 'hayır'ın anlamını daha çok anladığını düşünüyorum. Çünkü 'evet'i savunanlar bugüne kadar Türkiye'ye ve Hekimhan'a hiçbir şey söylemediler. Ama biz liderlerle ve partilerle bir işimiz olmadan, siyasi görüşü ne olursa olsun yola çıktık ve neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise, yeni sistemde cumhurbaşkanının istediği kadar yardımcı seçebileceğini iddia ederek, "Yeni düzenlemede cumhurbaşkanın yardımcı sayısı belli değil, bütün niteliği de milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması. İlkokul mezunu kişi milletvekili seçilebiliyor dolayısıyla cumhurbaşkanı yardımcısının da ilkokul mezunu olması yeterli. Yardımcı cumhurbaşkanına vekalet edebiliyor. Vekalet sadece cumhurbaşkanı ölünce olmuyor. Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde de yardımcısı vekalet edebiliyor. Diyelim ki cumhurbaşkanı yurt dışına çıktı ve geri dönemedi bu sefer ne oluyor? Halkın seçmediği bir vekil aynen yasada da dediği gibi cumhurbaşkanının bütün yetkilerine haiz oluyor. Bunlar dün akşam diyor ki 'Böyle bir şey yok'. Bunlar yazılanı da okumuyorlar. O yüzden bizlerle birlikte televizyonlara çıkmıyorlar. Çünkü bunu anlatabilecek cesaretleri yok. Hani nerede milletin iradesi? Bunların en köşeye sıkıştığı noktalardan bir tanesi de bu cumhurbaşkanlığı yardımcısı konusu" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



10.04.2017 16:57:28 TSI

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