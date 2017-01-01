YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doktorlardan örnek davranış

Doktorlardan örnek davranış



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Devlet Hastanesinde görevli doktorlar tarafından engelli vatandaşlara akülü araç hediye edildi.

Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, engelli bireylerin akülü araç ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. İl genelinde tespit ettiği engelli vatandaşlar için birçok kez girişimde bulunarak akülü araç hediye eden Dr. Fatih Dölek, bu kez de Muş Devlet Hastanesi doktorlarıyla birlikte daha önce ziyaret ettiği iki engelli vatandaşın akülü araç ihtiyacını karşıladı. Muş Devlet Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Genel Cerrahi uzmanları tarafından alınan akülü araçlar, Muş Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde sahiplerine teslim edildi. Araçların sahiplerine teslim edilmesinin ardından bir konuşma yapan Dr. Fatih Dölek, engelli bireylerin mutluluklarına bir kez daha ortak olduklarını ve bu durumun çok sevindirici olduğunu söyledi.

Muş'taki görevine geldiği günden bu yana engelli bireylerin ihtiyaçları için çalışmalar yaptığını ifade eden Dölek, "Bu bağlamda daha önceden de birçok engelli kardeşimize akülü araç dağıtımı yaptık. Bundan sonra da ihtiyaç sahiplerine akülü araç verme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada dağıttığımız akülü araçlarımızı da Muş Devlet Hastanesi genel cerrah doktorları ve kadın doğum doktorları kendi imkanları dahilinde alarak ihtiyaç sahibi bu engelli kardeşlerimize hediye ettiler. Umarım bu hediye edilen akülü araçlarla birlikte engelli vatandaşlarımız rahatlarına kavuşur. Okula gitmek isteyen okuluna, çarşıya çıkmak isteyen ise çarşısına rahatlıkla gidebilir. Bu arkadaşlarımız kendi aralarında topladıkları paralarla bu akülü araçları alıp bu kardeşlerimize hediye ettiler. Biz bu projelerimize biraz daha devam edeceğiz, yapabildiğimiz yere kadar yapacağız. Bende kendi imkanlarım dahilinde organize etmeye çalışıyorum. Her bir engelli arkadaşımız böyle bir araca kavuşunca çok mutlu oluyorum. Burada emeği geçen arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Op. Dr. Burçin Doruk Oktay da, Dr. Fatih Dölek'in kendilerine öncülük ettiğini ifade ederek, "Başta Dr. Fatih Beyin desteği ve bize öncülük etmesiyle birlikte 7'den 70'e bu şekilde ayaklarını kullanamayan, çeşitli şekilde engelleri olan hastalara Fatih Bey sayesinde yardımda bulunmaktan çok gurur duyuyoruz. Çok mutluyum. Neden? Çünkü kız çocuğumuz bu araçla birlikte okula gidebilecek. Diğer amcamız ise dışarıya çıkabilecek. Bu bir başlangıç. Biz bu işe gönlümüzü verdik. Ekonomik olarak tabi ki katkı vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu gibi birçok arkadaşımıza maddi, manevi destek olacağız. Amacımız, inşallah hep birlikte bunlara tanık olmak. Bu hediye edilen araçların öncesinde de çok sayıda örnekler mevcut. Bu bir başlangıç değil son da değil, devamı gelecek. Hepimizin gönülleri aynı amaç için attığı sürece bu işler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kadın Doğum Uzmanı Servet Çalıkoğlu ise, "Biz de kadın doğum ekibi olarak tüm arkadaşlarımızla aynı anlayışla birleşerek, tüm engellilere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bizim için bir başlangıç, inşallah devam edeceğiz. Kadın doğum bölümü olarak sonuna kadar destek olacağız" diye konuştu.

(UU-MSA-Y)



10.04.2017 16:58:01 TSI

NNNN

