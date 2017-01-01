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Cizre Belediyesi çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması başlattı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Kapsamında Sanat Sokağı'nda çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması başlattı.

İlçenin çehresini değiştirip kente yeni bir görünüm kazandırmak için çalışmalarına hız vermeden devam eden Cizre Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi Kapsamında Sanat Sokağı'nda çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması başlattı. Belediyeden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla Sanat Sokağı'nda çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda önce Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kahvehaneciler tarafından yola gelişigüzel bırakılan sandalye, masa, banklar kaldırıldı ardından da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntü kirliliğine neden olan eski yapılar kaldırılıp bunların yerine daha modern ve güzel yapılar için çalışmalar başlatıldı. Başlatılan çalışmaların kısa bir süre içinde tamamlanmasıyla birlikte Sanat Sokağı modern bir görünüm kazanacaktır" denildi.

(AY-MP-Y)



10.04.2017 16:58:08 TSI

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