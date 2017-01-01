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Büyükşehir 3 mahallede asfalt çalışması yapıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, altyapısı yenilenen birçok yerde asfaltlama çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, MASKİ başta olmak üzere diğer kurumlarca altyapıları yenilenen Fırat Mahallesi Venüs, Naif, Fidan, Zümrüt ve Orhun sokakta 3 kilometreye yakın sıcak asfalt serimi yaptı.

Söz konusu sokaklarda ilk olarak frezeyle eski asfaltı kazıyan Büyükşehir Belediyesi, daha sonra yolları sıcak asfalt ile kapladı.

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi İpekçi Caddesine çıkan ara sokaklarda da asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesi Şeyhbayram Mahallesinde de asfaltlama çalışması yapıyor. İlk olarak Hakkı Çoşkun Sokakta çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, mahallenin diğer sokaklarında da sıcak asfalt serimi yapmaya devam ediyor.

Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ettiler.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar, kış aylarında altyapısı biten bütün cadde ve sokakları standartlara uygun hale getireceklerini söyledi.

Yol çalışmaları noktasında ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Sarılar, "Bizler şu sokak senin bu sokak benim demiyoruz. Elimizdeki tüm imkanlarla, ortak akılla sorunların aciliyet sırasına göre çözmeye gayret ediyoruz. Bunun için de durmadan çalışıyoruz. Fırat Mahallesi, Büyük Mustafapaşa Mahallesi ve Şeyh Bayram mahallelerinde asfalt çalışması yapıyoruz. Farklı birçok yerde çevre düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Yaz ayları gelmeden birçok cadde ve sokak standartlara uygun hale gelecek" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



10.04.2017 16:58:20 TSI

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