10 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Türk Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:52
Türk Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü
Türk Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, 10 Nisan Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Polislerle tek tek tokalaşarak 10 Nisan Polis Gününü kutlayan Vali Çınar, "Milletimizin daha güvenli yarınlara ulaşmasında yaptığınız görev çok önemli. Meslek hayatınızı daha huzurlu geçirmenizi temenni ediyorum. Allah bütün polislerimizi korusun" dedi. Bitlis Valiliğinin çeşitli birimlerinde görev yapan polislerle de bir araya gelen Vali Çınar, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından pasta kesilerek polislere ikramda bulunuldu.
(VO-MSA-Y)

10.04.2017 17:00:28 TSI
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