YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ercik; "Bizim tek ortak paydamız bu ülkenin geleceği"

Ercik; "Bizim tek ortak paydamız bu ülkenin geleceği"

- AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, referandum çalışmaları kapsamında merkez Akdeniz ilçesinde çalışmalarda bulundu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Eğer biz bu anayasayı sağlam bir şekilde geçirecek olursak bizden sonraki nesil koalisyonun ne demek olduğunu bilmeyecek" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında merkez Akdeniz ilçesinde ziyaretlerde bulunan Ercik, vatandaşlarla bir araya gelerek yeni sistemi anlatıp 'Evet' desteği istedi. Anadolu ve Yeşilçimen mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ercik'e, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İlçe Başkanı Zafer Şahin Özturan, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

"Biz, bizden sonraki nesli düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye açısından ve gelecek nesil açısından ne kadar önemli olduğuna işaret eden Ercik, "1970'lerden alın 80'e kadar getirin bu ülke hep koalisyonlarla yönetilmiş. Ve bu süre içinde tek başına bir iktidar yok. Eğer biz bu anayasayı sağlam bir şekilde geçirecek olursak bizden sonraki nesil koalisyonun ne demek olduğunu bilmeyecek. Çünkü bu ülkede yüzde 50 oy almayan bir parti iktidar olamayacak. AK Parti olarak şuan iktidar mıyız? Evet. Şuan tüm yetki bizim elimizde mi? Evet. İstediğimiz şeyi yapabilir miyiz? Evet. Şuan OHAL devam ediyor mu? Ediyor. Biz elimizdeki yetkiyi alıp diyoruz ki, bundan sonra OHAL ilan edildiğinde üç ay içinde meclise gelecek ve meclis bu kararı kendisi verecek. Ya OHAL devam edecek ya da iptal edilecek. Kimin elinde? Meclisin elinde. Şuan yetki bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanımızda. Bizden sonraki neslin rahat etmesi için biz bu yetkiyi kendimizden alıyoruz. İster CHP'li, ister MHP'li ister AK Parti'li isterse HDP'li olsun. Siyasi görüşünüzü bir yana bırakıp elinizi vicdanınıza koyun. Bizim tek derdimiz bu ülkenin geleceği mevzusudur" diye konuştu.

(HSK-Y)



10.04.2017 17:01:08 TSI

NNNN

