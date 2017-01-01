YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık Yarışması Edremit'te yapıldı. ...

"Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık Yarışması Edremit'te yapıldı.



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık Yarışması 8. Bölge finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlemiş olduğu "Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık yarışması 8. bölge finali Edremit'te, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışmaya, Balıkesir AK Parti Milletvekili Ali Aydınoğlu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Özel Eğitim Daire Başkanı Ali Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Din Öğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Abdullah Cevizci, Edremit İlçe Müftüsü Said Emin Arvas, Edremit Belediye Başkan Vekili İlhan Yazar, Havran Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, Edremit Ensar Vakfı Başkanı Aytekin Ulutaş katıldı.

Yarışmaya " Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma Yarışmasına 11 ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık yarışmasına 12 öğrenci olmak üzere toplam 10 ilden 23 öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşması Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Eğitim Uzmanı Abdullah Cevizci, ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yarışmanın önemini anlatan konuşmalarının ardından "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık yarışmasına geçildi. Yarışmacıların tamamının dinlenmesinin ardından Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ilahiler dinlendi. Daha Sonra "Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma yarışmasına geçildi.

Balıkesir İl Müftü Vekili Ramazan Topcan, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr Muuammer Erbaş, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Koç, Balıkesir-Karesi Şule Yüksel Şenler AİHL Müdürü Muhammed Tayyib Eyiol, Balıkesir-Karesi Şule Yüksel Şenler AİHL Meslek Dersleri Öğretmeni Osman Nuri Uçar, Din Görevlisi Ömer Özel ve Halil Kurtoğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız jüri üyelerine plaket takdim ederken Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı jüri üyelerine hediyeler verdi. Ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a hediye, jüri üyelerine teşekkürler belgesi verdi. Daha Sonra Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a hediyeler verdi.

Hafızlık ve Ezan okuma yarışmalarında birinci olan öğrenciler ödüllerini Balıkesir Ak Parti Milletvekili Ali Aydınoğlu'ndan, ikinci olan öğrenciler ödüllerini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'dan, üçüncü olan öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan aldılar.

(EME)



10.04.2017 17:02:49 TSI

NNNN

