10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık Yarışması Edremit'te yapıldı. ...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:55
"Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık Yarışması Edremit'te yapıldı.
"Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık Yarışması Edremit'te yapıldı.

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık Yarışması 8. Bölge finali yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlemiş olduğu "Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık yarışması 8. bölge finali Edremit'te, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti.
Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışmaya, Balıkesir AK Parti Milletvekili Ali Aydınoğlu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Özel Eğitim Daire Başkanı Ali Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Din Öğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Abdullah Cevizci, Edremit İlçe Müftüsü Said Emin Arvas, Edremit Belediye Başkan Vekili İlhan Yazar, Havran Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, Edremit Ensar Vakfı Başkanı Aytekin Ulutaş katıldı.
Yarışmaya " Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma Yarışmasına 11 ve "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık yarışmasına 12 öğrenci olmak üzere toplam 10 ilden 23 öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşması Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Eğitim Uzmanı Abdullah Cevizci, ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yarışmanın önemini anlatan konuşmalarının ardından "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık yarışmasına geçildi. Yarışmacıların tamamının dinlenmesinin ardından Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ilahiler dinlendi. Daha Sonra "Genç Bilaller" Ezanı Güzel Okuma yarışmasına geçildi.
Balıkesir İl Müftü Vekili Ramazan Topcan, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr Muuammer Erbaş, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Koç, Balıkesir-Karesi Şule Yüksel Şenler AİHL Müdürü Muhammed Tayyib Eyiol, Balıkesir-Karesi Şule Yüksel Şenler AİHL Meslek Dersleri Öğretmeni Osman Nuri Uçar, Din Görevlisi Ömer Özel ve Halil Kurtoğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız jüri üyelerine plaket takdim ederken Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı jüri üyelerine hediyeler verdi. Ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a hediye, jüri üyelerine teşekkürler belgesi verdi. Daha Sonra Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a hediyeler verdi.
Hafızlık ve Ezan okuma yarışmalarında birinci olan öğrenciler ödüllerini Balıkesir Ak Parti Milletvekili Ali Aydınoğlu'ndan, ikinci olan öğrenciler ödüllerini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'dan, üçüncü olan öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan aldılar.
(EME)

10.04.2017 17:02:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye Belediyesi sahilleri temizliyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ SAHİLLERİ TEMİZLİYOR
Balyalı öğrenciler şahitler adına ağaç dikti
YEREL

BALYALI ÖĞRENCİLER ŞAHİTLER ADINA AĞAÇ DİKTİ
Yaşlısı genci Türk halk dansı öğreniyor
YEREL

YAŞLISI GENCİ TÜRK HALK DANSI ÖĞRENİYOR
Hürriyet Ortaokulunda yangın ve deprem tatbikatı
YEREL

HÜRRİYET ORTAOKULUNDA YANGIN VE DEPREM TATBİKATI
Türk Polisi 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİSİ 172 YAŞINDA
Burhaniye'de Polis Gününe mehterli kutlama
YEREL

BURHANİYE'DE POLİS GÜNÜNE MEHTERLİ KUTLAMA
Mimar Sinan Balıkesir'de anıldı
YEREL

MİMAR SİNAN BALIKESİR'DE ANILDI
Gökuç ailesinin 2. çocuk heyecanı
YEREL

GÖKUÇ AİLESİNİN 2. ÇOCUK HEYECANI
Kaymakam Yazar'dan polise fedakarlık teşekkürü
YEREL

KAYMAKAM YAZAR'DAN POLİSE FEDAKARLIK TEŞEKKÜRÜ
Motosiklet sürücülerine eğitim
YEREL

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE EĞİTİM
Dursunbey OSB İmar Planı Onaylandı
YEREL

DURSUNBEY OSB İMAR PLANI ONAYLANDI
Başkan Uğur'dan Marmara'ya çıkarma
YEREL

BAŞKAN UĞUR'DAN MARMARA'YA ÇIKARMA
Havran'da şampiyonluk sevinci
YEREL

HAVRAN'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Türk Polisi 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİSİ 172 YAŞINDA
Türk Polisi 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİSİ 172 YAŞINDA
Dursunbey AK Parti rekorun peşinde
YEREL

DURSUNBEY AK PARTİ REKORUN PEŞİNDE
2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Ayvalıklı sporcu Emre Kuru çifte madalya kazandı
YEREL

2. ULUSLARARASI TÜRKİYE AÇIK KİCK BOKS TURNUVASI'NDA AYVALIKLI SPORCU EMRE KURU ÇİFTE MADALYA KAZANDI
Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 172 YAŞINDA
Genel Müdür Keleşer, bor işletmesini denetledi
YEREL

GENEL MÜDÜR KELEŞER, BOR İŞLETMESİNİ DENETLEDİ
Ayvalık'ta Deveciler Lokali törenle açıldı
YEREL

AYVALIK'TA DEVECİLER LOKALİ TÖRENLE AÇILDI
Havran'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Havran'da kaza: 1 yaralı
YEREL

HAVRAN'DA KAZA: 1 YARALI
Burhaniye'de apartman balkonunda korkutan yangın
YEREL

BURHANİYE'DE APARTMAN BALKONUNDA KORKUTAN YANGIN
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!