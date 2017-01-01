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Öz: "Türk Polisinin sadakati tartışılmazdır"



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ERZURUM (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl dönümü Kutlamaları tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türk Polisinin Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Bütün polislerin polis haftasını en içten dilekleriyle kutladığını dile getiren İl Başkanı Öz, bilhassa 15 Temmuz'da Türk Polisinin darbe kalkışmasında oynadığı büyük rolün ülkenin çıkmazlardan kurtarıldığına dikkat çekti. İl Başkanı Öz, sözlerini şöyle sürdürdü. "Türk Milletinin Ülkemizin kuruluşundan evvel yapmış olduğu mücadelenin bugün ki emanetçileriyiz. Onların torunları olarak, emniyet teşkilatına, bu millete, vatana hizmet etmenin gururunu polis teşkilatı 172 yıldır yaşıyor. Modern toplumlarda polislik tek başına fiziki tedbirlerle değil; polis halk ilişkileri ne kadar sağlam olursa verilen hizmetin kalitesi, değeri o kadar farklı oluyor. Millet olarak polisimizin görevlerinde daha etkin olabilmesi için yardımcı olup suç unsurları ile mücadele etmeliyiz. 172'inci yıldönümü, teşkilata destek veren, tüm vatandaşlarımızın, kamu çalışanlarımızın yıl dönümüdür. Hepimizin 172'inci yıl dönümü kutlu olsun."

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 17:03:36 TSI

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