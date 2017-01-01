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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol:

- "Eğitime hep destek tam destek"



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KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ilçede eğitim gören öğrencilerin hem derslerinde hem de spor, müzik ve tiyatro dallarında başarılı olabilmeleri için maddi manevi destek oluyor.

Daha önce İncesu Belediyesince okulların fiziki mekanlarının güzelleştirilmesi, okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için kitap yardımı, kick box, okçuluk kurslarına giden öğrencilere malzeme yardımı ve ilçeyi il ve il dışındaki yarışmalarda temsil eden genç sporculara kıyafet hediye edilmişti. Ayfer İsmail Şahbaz İlköğretim Okulu da; ilçede müzik yeteneği olan öğrencileri bir araya getirerek kendileri geliştirmeleri ve ilçede yapılan faaliyetlerde ufak konserler vermeleri amacı ile kurdukları müzik kolunun eksik enstrümanları için İncesu Belediyesi'nden yardım istedi. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Ayfer İsmail Şahbaz İlköğretim Okulu yetkililerini ve öğrencilerini makamına davet ederek sohbet etti. Başkan Karayol misafirlerine 2 adet gitar, 2 adet saz, 1 adet org, 1 adet ney, 1 adet kabak kemanesi ve 1 adet def hediye etti.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Karayol, "İncesu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza okullarımızın fiziki mekanlarının güzelleştirilmesi, ders kitapları, müzik aletleri ve spor malzemeleri hediye ederek her konuda desteklerimiz devam ediyor. İnşallah Ayfer İsmail Şahbaz İlköğretim Okulumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrenci korosu kurarak İncesu halkımıza Türk Halk Müziği dinletisi sunacaklar. Okul müdürümüz ve müzik öğretmenimiz daha önce bizi ziyaretlerinde eksik olan enstrümanları söylemişti. Biz de temin ederek kendilerine hediye ediyoruz. İnşallah öğrencilerimiz hem derslerinde hem de spor, müzik ve tiyatro faaliyetlerinde de başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

(TB-SK)



10.04.2017 17:06:16 TSI

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