10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa Evet Platformunun standına büyük ilgi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:05
Manisa Evet Platformunun standına büyük ilgi
Manisa Evet Platformunun standına büyük ilgi
- Platformun kurucusu Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir:
- "Bu platform tamamen siyasetin dışındadır, sivil bir harekettir"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da 112 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle kurulan Manisa Evet Platformu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurduğu stantta vatandaşlara broşür dağıtarak, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatıyor.
Türkiye ve Manisa'ya 'evet' çağrısında bulunan Manisa Evet Platformunun 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açtığı 'evet' standı, Manisalılardan yoğun ilgi görüyor. Her gün yüzlerce Manisalının ziyaret ettiği stantta 112 sivil toplum örgütünün üyeleri dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Platformun kurucusu Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, platformun başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "Manisa'da 10 binlerce kişiyi temsil eden, şehrin en güçlü 112 sivil toplum örgütünün 'evet' kararının etrafında birleşmesi çok önemli ve anlamlıdır. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz halk oylamasında 'evet' tercihinin etrafında kenetlenen, bu sivil toplum kuruluşları aslında toplumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine verdiği desteği de çok net bir şekilde ortaya koyuyor "dedi.
16 Nisanda yapılacak oylama ile 18 yaşındaki her Türk gencine seçilme hakkının verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Bilal Demir, "18-25 yaş arasında 8 milyon seçmene, seçme hakkının yanında seçilme hakkının da verilmesi ile daha demokratik ve katılımcı bir demokrasinin hakim olacağını ve geleceğe güvenle bakan gençlerimizin yeniden büyük Türkiye'nin inşasında en temel yapı taşı olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. 18-20 yaşında milletvekili mi olur diyenlere, 19 yaşında padişah olup 21 yaşında İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in torunları olduğumuzu, 15 yaşında Çanakkale'de vatanı için ölüme giden şehitlerimizi, tekraren hatırlatmak istiyorum. Milletvekili sayısını artırmış, nitelikli yasaları bizzat teklif edip, yasama faaliyetini yerine getiren, milleti ile daha çok hemhal olup milletin iradesini kanunlara en etkili şekilde yansıtabilen güçlü bir meclis ile demokrasimiz ve milletimiz daha da güçlenecektir. Bu platform tamamıyla siyasetin dışındadır, sivil bir harekettir. 'Evet' tercihine destek veren STK'lar olarak, bizim derdimiz, milletimizin huzur ve istikrar içinde yaşamasıdır. Türkiye her seçim öncesinde koalisyon kabusu görmesin. Koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini, güçlü hükümetleri oluşturamayan bu sistemde Türkiye'nin 94 yılda ne büyük acılar çektiğini bildiğimiz için 'evet' diyoruz. Bu nedenle bu referanduma ülkemizin ve milletimizin geleceğinin oylanacağını bilerek, 'evet' çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.
(ÖND-Y)

10.04.2017 17:13:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Salihli'de, cadde düzenlemesinde ağaçlar kesildi
YEREL

SALİHLİ'DE, CADDE DÜZENLEMESİNDE AĞAÇLAR KESİLDİ
Başkan Kayda'dan öğrencilere yerel yönetimler dersi
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN ÖĞRENCİLERE YEREL YÖNETİMLER DERSİ
Bayram yine zirvede
YEREL

BAYRAM YİNE ZİRVEDE
Akhisar Belediyespor'un gençleri, Alanyaspor'a diş geçiremedi
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN GENÇLERİ, ALANYASPOR'A DİŞ GEÇİREMEDİ
Turgutlu'ya saatte 216 ton içme suyu desteği
YEREL

TURGUTLU'YA SAATTE 216 TON İÇME SUYU DESTEĞİ
Manisa'nın ilçelerinde Polis Haftası kutlamaları
YEREL

MANİSA'NIN İLÇELERİNDE POLİS HAFTASI KUTLAMALARI
Vali Güvençer'den 'Kadim millet' vurgusu
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN 'KADİM MİLLET' VURGUSU
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:

MAT'tan İdlib'e ilaç yardımı
YEREL

MAT'TAN İDLİB'E İLAÇ YARDIMI

Şehit Emniyet Amiri Sakarya dualarla anıldı
YEREL

ŞEHİT EMNİYET AMİRİ SAKARYA DUALARLA ANILDI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Hastalar da rahat oy kullanabilecek
YEREL

HASTALAR DA RAHAT OY KULLANABİLECEK
Bataklık olan Karaköy Deresi temizlendi
YEREL

BATAKLIK OLAN KARAKÖY DERESİ TEMİZLENDİ
Akhisar Belediyespor, deplasmanda yine yok
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR, DEPLASMANDA YİNE YOK
Selendi Kent Meydanında sona gelindi
YEREL

SELENDİ KENT MEYDANINDA SONA GELİNDİ
Kırsal mahalledeki hanımlara kültür gezisi
YEREL

KIRSAL MAHALLEDEKİ HANIMLARA KÜLTÜR GEZİSİ
Soma'da meydan projesi devam ediyor
YEREL

SOMA'DA MEYDAN PROJESİ DEVAM EDİYOR
Manisa'da 190 mahallenin içmesuyu deposu yenilendi
YEREL

MANİSA'DA 190 MAHALLENİN İÇMESUYU DEPOSU YENİLENDİ
Mestanlar göleti de temizlendi
YEREL

MESTANLAR GÖLETİ DE TEMİZLENDİ
11 mahalleyi bağlayacak yolda temel çalışması başladı
YEREL

11 MAHALLEYİ BAĞLAYACAK YOLDA TEMEL ÇALIŞMASI BAŞLADI
Salihli Belediyespor, play-out ümidini korudu
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR, PLAY-OUT ÜMİDİNİ KORUDU
Ülkücü gençlerden Çırakoğlu anısına turnuva
YEREL

ÜLKÜCÜ GENÇLERDEN ÇIRAKOĞLU ANISINA TURNUVA
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Manisaspor'dan kritik galibiyet
YEREL

MANİSASPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!