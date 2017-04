YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa Evet Platformunun standına büyük ilgi

Manisa Evet Platformunun standına büyük ilgi

- Platformun kurucusu Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir:

- "Bu platform tamamen siyasetin dışındadır, sivil bir harekettir"



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'da 112 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle kurulan Manisa Evet Platformu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurduğu stantta vatandaşlara broşür dağıtarak, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatıyor.

Türkiye ve Manisa'ya 'evet' çağrısında bulunan Manisa Evet Platformunun 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açtığı 'evet' standı, Manisalılardan yoğun ilgi görüyor. Her gün yüzlerce Manisalının ziyaret ettiği stantta 112 sivil toplum örgütünün üyeleri dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Platformun kurucusu Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, platformun başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "Manisa'da 10 binlerce kişiyi temsil eden, şehrin en güçlü 112 sivil toplum örgütünün 'evet' kararının etrafında birleşmesi çok önemli ve anlamlıdır. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz halk oylamasında 'evet' tercihinin etrafında kenetlenen, bu sivil toplum kuruluşları aslında toplumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine verdiği desteği de çok net bir şekilde ortaya koyuyor "dedi.

16 Nisanda yapılacak oylama ile 18 yaşındaki her Türk gencine seçilme hakkının verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Bilal Demir, "18-25 yaş arasında 8 milyon seçmene, seçme hakkının yanında seçilme hakkının da verilmesi ile daha demokratik ve katılımcı bir demokrasinin hakim olacağını ve geleceğe güvenle bakan gençlerimizin yeniden büyük Türkiye'nin inşasında en temel yapı taşı olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. 18-20 yaşında milletvekili mi olur diyenlere, 19 yaşında padişah olup 21 yaşında İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in torunları olduğumuzu, 15 yaşında Çanakkale'de vatanı için ölüme giden şehitlerimizi, tekraren hatırlatmak istiyorum. Milletvekili sayısını artırmış, nitelikli yasaları bizzat teklif edip, yasama faaliyetini yerine getiren, milleti ile daha çok hemhal olup milletin iradesini kanunlara en etkili şekilde yansıtabilen güçlü bir meclis ile demokrasimiz ve milletimiz daha da güçlenecektir. Bu platform tamamıyla siyasetin dışındadır, sivil bir harekettir. 'Evet' tercihine destek veren STK'lar olarak, bizim derdimiz, milletimizin huzur ve istikrar içinde yaşamasıdır. Türkiye her seçim öncesinde koalisyon kabusu görmesin. Koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini, güçlü hükümetleri oluşturamayan bu sistemde Türkiye'nin 94 yılda ne büyük acılar çektiğini bildiğimiz için 'evet' diyoruz. Bu nedenle bu referanduma ülkemizin ve milletimizin geleceğinin oylanacağını bilerek, 'evet' çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

(ÖND-Y)



10.04.2017 17:13:21 TSI

NNNN