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"Evet" için yoğun mesai sürüyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için saha çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, halk buluşmaları ile birlikte dernek ve esnaf ziyaretlerini de sürdürüyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması için saha çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Her fırsatta farklı ortamlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bakıcı, son olarak Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği ile Sivrihisarlılar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Tanıtım Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Bakıcı; Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği ziyaretinde Başkan Cem Karaca ve Sivrihisarlılar Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Tanıtım Derneği ziyaretinde Başkan Suat Erbay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yaptığı ziyaretlerde vatandaşlardan 'evet'e destek isteyen Başkan Bakıcı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin işleyişini anlatarak, "Hükümet artık sizin hizmetinizde olacak, her türlü isteğinizi yerine getirecek. Bürokrasi azalacak, karar alma süreci hızlanacak, ekonomi hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyecek" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni yerel yönetimlerden verdiği örneklerle anlatan Başkan Fatih Bakıcı, mevcut yerel yönetimler sisteminin hükümet sistemi ile benzer olduğunu ancak yerel yönetimlerin çok daha hızlı ve etkin bir işleyişe sahip olduğunu vurguladı. "Ülkemizin ayağına dolanmış prangaları sökmek için Cumhurbaşkanlığı Sistemine 'evet' diyoruz" diyen Başkan Bakıcı, 'Tek adamlık' eleştirilerinin de yersiz olduğunu söyledi. Seçimin ve sandığın olduğu yerde 'tek adamlık' diye bir şeyin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Bakıcı, "Bir yerde seçim varsa, sandık varsa, orada demokrasi vardır, halkın iradesi vardır" dedi. Başkan Bakıcı ayrıca Cami Caddesi esnafını da ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

(FSİ-Y)



10.04.2017 17:15:21 TSI

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