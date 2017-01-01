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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen gençlerle buluştu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:09
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen gençlerle buluştu
- Abdülkadir Emin Önen:"Türkiye için en doğru sistem başkanlık sistemidir"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, İlim Yayma Cemiyeti ve Genç STK'ların işbirliğiyle düzenlenen "Gençlerle Sohbet" programında, üniversite öğrencilerine referandumla ilgili bilgiler verdi. Önen konuşmasında, Türkiye için en doğru sistemin Başkanlık Sistemi olduğunu söyledi.
İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği "Gençlerle Sohbet" konulu programın konuğu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen oldu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşu ile ilgili bilgiler verildikten sonra Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kısa birer teşekkür konuşması yaptı.
''Esad rejimini lanetliyorum''
Referandumla ilgili sohbeti öğrencilerin sorularına cevap vererek yapmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, "İki gün önce Suriye İdlib'te büyük bir katliam gerçekleşti. Kimyasal silahlarla, kadınlar, çocuklar, yaşlılar sivil vatandaşlar katledildi. Bu anlamda Esad rejimini de lanetliyorum. En güçlü şekilde, kınıyorum. İnşallah oraya da bir huzur gelsin ve misafir ettiğimiz Suriyeliler de, mülteci kardeşlerimizde bir an önce memleketlerine kavuşsunlar inşallah" dedi.
Önen konuşmasının devamında ise,"Biz bu anayasa değişikliğini gece rüyamızda görüp, ertesi gün gelip sizlere anlatmadık veya meclise getirmedik. Başkanlık Sistemi yaklaşık olarak 200 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir sistem. Geçmişte de birçok siyasi liderin gündeme getirdiği bir konu. Biz buna, AK Parti kurulurken parti iç tüzüğümüzde yer verdik. Daha iktidar olmadan, seçim olmadan tüzüğümüzde demişiz ki en doğru sistem Türkiye için, başkanlık sistemidir" ifadelerini kullandı.
Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Önen, gençlerin artık anayasa maddeleri ile ilgili bir şeyler sormayıp doğrudan referandum sonrasında olacaklar konusunda bilgi edinmek istemelerinin, bu konuyu iyi öğrenmiş olduklarını gösterdiğini, güzel bir gençlik yetişeceğine inancının arttığını belirtti.
Sohbetin sonunda öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, ayaküstü de olsa gençlerin bazı sorularını cevapladı, taleplerini dinledi ve gelecekleriyle ilgili nasihatlerde bulundu.
Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen sohbet programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in yanı sıra Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Altıparmak, Başkan Yardımcısı Abuzer Çiftçi, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ile cemiyet üyeleri ve davetliler katıldı.
(Şİ-OE-Y)

10.04.2017 17:15:47 TSI
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