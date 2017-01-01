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Başkan Bakıcı, şehit polisler için okutulan mevlid-i şerife katıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeni ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde düzenlenen tebriklerin kabulüne ve şehit polisler ile ebediyete intikal eden polisler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini karşılayan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ile görüşen Başkan Bakıcı, Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutlayarak "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hayatlarını risk ederek çalışan Emniyet Mensuplarımızın bu özel günlerini kutluyorum" dedi. Polisler ile de görüşerek Polis Gününü kutlayan Başkan Bakıcı daha sonra Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in odasına geçti. Burada İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can ile birlikte bir süre sohbet etti.

Protokol üyeleri Emniyet Müdürlüğü'ndeki programın devamında Merkez Kasımpaşa Camii'nde şehit polisler ile ebediyete intikal eden polisler için okutulan Mevlid-i Şerife katıldı. Mevlid-i Şerif'in bitiminde kılınan öğle namazının ardından Başkan Bakıcı, Emniyet Müdürü Güner ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli vatandaşlara yemek ikram etti.

(FSİ-Y)



10.04.2017 17:16:11 TSI

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