YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bakıcı, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile kahvaltıda buluştu

Başkan Bakıcı, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve hocaları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Osmangazi Parkı Massa Cafe'de gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Bakıcı ve kursiyerlerin yanı sıra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam da yer aldı. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen kahvaltının ardından Başkan Bakıcı; Bozüyük için hayata geçirdiği projeleri ve yapılması planlanan projeleri ayrıntılı olarak kursiyerler ile paylaştı. Yaptığı açıklamada, "Bozüyük Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin tamamında bölgede yaşayan vatandaşların taleplerini esas aldık. Bizler Bozüyük'ün daha güzel bir kent olması için durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin bizlere yönelteceği talepler ve istekler bizim için referans noktasıdır" dedi. Konuşmasının ardından 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ve yeni sisteminin gerekliliğini anlatan Başkan Bakıcı, daha sonra vatandaşlar tarafından yöneltilen referandum ile ilgili soruları yanıtladı. Maddelerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve muhalefet tarafından kasıtlı olarak yapılan yanlış propagandanın vatandaşlar tarafından dikkate alınmadığını belirten Başkan Bakıcı vatandaşların ülke için doğru olanı yapacağını belirtti.

(FSİ-Y)



10.04.2017 17:17:11 TSI

NNNN

