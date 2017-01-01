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Yüksekova'da bir kişi gözaltına alındı



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(MK-MSA-Y)



10.04.2017 17:21:07 TSI

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