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Başkan Duymuş, sanayi ve pazar esnafını gezdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Halk Oylamasına ilişkin çalışmalar kapsamında sanayi ve pazar esnafı ile bir araya geldi.

Vezirhan Belediye Başkanı Duymuş, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve meclis üyelerinin bulunduğu ziyarette açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş 16 Nisan günü yapılacak olan referandum çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Serkan Yıldırım ve Meclis üyelerimiz ile birlikte sanayi esnafını ve pazarcı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Ülkemizin geleceği için istikrar için büyük Türkiye için birlik beraberlik için desteklerini istedik" dedi.

(CKT-KÇ)



10.04.2017 17:22:03 TSI

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