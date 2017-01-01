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Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Şeyh Edebali Türbesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.

"Yeniden Büyük Türkiye Konferansı" için Bilecik'e gelen Erbakan, kentteki temasları kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek, dua etti. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce, gerçekleştirilen ziyarette Erbakan ve beraberindeki heyeti ağırlayarak, kentin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

(CKT-HA-Y)



10.04.2017 17:22:52 TSI

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