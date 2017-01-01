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Başkan Kayda'dan öğrencilere yerel yönetimler dersi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Koleji 4. sınıf öğrencilerine sosyal bilimler dersinde yerel yönetimler konusunu anlattı.

Başkan Kayda, Belediye Meclis Salonunda öğrencilere, yerel yönetimlerin görev alanları, nasıl çalıştıkları, hizmet yelpazesi, belediye başkanlığı seçiminden çalışma alanlarına kadar ders konusuyla ilgili detayları anlattı. Daha sonra ders konusuyla ilgili öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Kayda, "Türkiyemizin teminatı, geleceğimiz olan siz çocuklarımızla birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bizim çalışma alanımız, sizin de ders konunuzla alakalı bugün sizlere yönelik paylaşımlarda bulunduk. Eğitimi çok önemsiyoruz. Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız, sizleri geleceğe ne kadar iyi hazırlayabilirsek ülkemizde o denli güçlü olur. Bu nedenle ilçemizde eğitim kurumlarımıza, okullarımıza yönelik desteğimiz sürüyor. Salihli Belediyesi olarak eğitim noktasında ilçemizde ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerle birebir ilgilenen Başkan Kayda, programın sonunda Müdür Yardımcısı İbrahim Şahin ve sınıf öğretmenleri Hasibe Akar, Talat Dirgen ve Gülçin Kalkım' a teşekkür ederek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

(BA-ÖND-Y)



10.04.2017 17:24:51 TSI

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