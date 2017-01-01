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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2'si avukat 3 kişi 'bylock' kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün iletişim programı olan 'bylock' kullandığı tespit edilen F.A. ile KHK ile kapatılan AHUDER üyesi avukat A.O.T. ve B.S.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(TB-Y



10.04.2017 17:24:59 TSI

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