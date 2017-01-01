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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

- "16 Nisan devrim gibi tarih olacak"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Mobilya Sektörü Esnaf ve Çalışan buluşmasında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılacak referanduma ilişkin, "16 Nisan devrim gibi tarih olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mobilya Sektörü Esnaf ve Çalışan Buluşması'na katıldı. Mobilyacılar Sitesi'nde düzenlenen buluşmada konuşan Bakan Özhaseki, 16 Nisan'ın devrim gibi bir tarih olacağını söyledi. Özhaseki, "Bu seçim geçtiğimiz seçimlerden daha önemlidir. Bütün seçimlerin anası gibidir. 16 Nisan devrim gibi tarih olacak. Bizler zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızdaki bütün ülkeler ateşler içinde yanıyor" ifadelerini kullandı.

Özhaseki ayrıca, "7 Haziran seçimleri öncesinde HDP'yi abarta abarta seçimlere soktular. PKK'lı teröristleri sevimli gibi göstermeye çalıştılar. Gazetelerde röportaj yaparak, televizyonlarda saz çaldırarak sevimli göstermeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kanmadık. Bunları oralardan temizledik. Biz devletin güçlü elini onlara vurduk. Şehirler, dağlar ve sınır öteleri bunlardan temizlendi. Sonrada bunlara destek veren belediyeleri temizledik. Oradaki belediyeler bizim gönderdiğimiz parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Biz o belediyelere de el koyduk. Bunlara Ankara'da ayar verenleri de tek tek içeri aldık" diye konuştu.

(AG-SK)



10.04.2017 17:31:42 TSI

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