YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir aile için de engel tanımıyor

Büyükşehir aile için de engel tanımıyor

- Evlilik hazırlığı yapan 30 işitme engelli bayana "Evlilik Öncesi Eğitimi" programı düzenlendi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Hayatın her alanında hizmetler üreten Malatya Büyükşehir Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan 30 işitme engelli bayana "Evlilik Öncesi Eğitimi" programı düzenledi. 4 hafta devam eden eğitim sonunda katılımcılara belgeleri törenle verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından verilen eğitimlerin ardından gerçekleştirilen belge törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ile Büyükşehir şube müdürleri, eğitim alan bayanlar ve eğitimciler katıldı. Yapılan konuşmaların işaret diliyle aktarıldığı programda bir selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen hemen hayatın her alanında olmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, sosyal-kültürel faaliyetleri ciddi anlamda önemsiyor. Bu noktada bizlere ciddi bir misyon yüklemiş durumda" dedi.

"Malatya insanı kültürlüdür"

Genel Sekreter Turan, "Toplumumuzun bilgi birikim seviyesini ne kadar artırabilirsek o kadar kendimizi başarılı ve bahtiyar sayıyoruz. Daire Başkanımıza, şube müdürümüze ve ekip arkadaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. En çok da siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu cesaretiniz takdire şayan. Bilgi birikimimizi artırarak nitelikli toplum inşa etmemize katkı sağlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Malatya insanı zaten her zaman aydındır, kültürlüdür, bilgilidir. Bilgiye önem verir, kendini geliştirmeye önem verir. Gerçekten Malatya, Türkiye'nin çimentosudur, bir güç odağıdır. Bunlar sizler sayesindedir. Geleceğin anneleri olarak yetiştireceğiniz nesiller bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getiren katılımcılardan Nida Aslan ise, "Eğitimden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz işitme engelliler bu eğitimden çok faydalandık. Eğitimlerin devamını da bekleriz" ifadelerini kullandı.

Yemek ikramının da yapıldığı programda daha sonra 30 işitme engelliye katılım belgeleri takdim edildi.

(BT-SD-Y)



10.04.2017 17:34:11 TSI

NNNN