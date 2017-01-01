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Büyükşehir Meclisi Çarşamba günü toplanıyor

- Komisyonlara üye seçimi yapılacak



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını, 12 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Çarşamba günü saat 14.00'de Meclis Salonunda yapılacak olan toplantıda encümen ve komisyonlara üye seçimleri yapılacak. 2016 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığının faaliyet raporunun da görüşüleceği toplantıda Encümen, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Hukuk İhtisas Komisyonu üyelikleri seçilecek. Toplantıda ayrıca Denetim Komisyonu raporu da meclis bilgisine sunulacak.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan Ayı Toplantı gündem maddeleri arasında imar maddeleri, H ve M Plaka uygulamaları, Parkmetre uygulamaları, Horata Mesire alanındaki tesislerin Esenlik Şirketine devri gibi maddeler de yer alıyor.

(BT-SD-Y)



10.04.2017 17:35:23 TSI

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