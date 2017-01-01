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Başkan Mustafa Yaman, referandum çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 16 Nisan günü yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Bayırköy'de bir toplantı salonunda 16 Nisan günü yapılacak referandum için bilgilendirme toplantısında konuşma yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, toplantıya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirterek, "16 Nisan gününe kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

(CKT-Y)



10.04.2017 17:38:17 TSI

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