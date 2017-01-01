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Hayır çarşısı Çat'ta çocukları sevindirdi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayır Çarşısı, maddi durumdan yoksun olan ailelerin çocuklarına giysi yardımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayır Çarşısı ekipleri, Çat'a çıkarma yaparak maddi durumdan yoksun olan ve hiçbir geliri olmayan ailelerin çocuklarına yardım yaptı. Hayır Çarşısı ekipleri, AK Parti Çat İlçe Başkanı Yavuz Yaşa, Büyükşehir Belediyesi Çat Meclis Üyesi Yunus Yıldız, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yücel Kara, Sosyal İşler Şube Müdürü Osman Akgül ile birlikte Çat'ta üç eğitim kurumunu gezdi. Yetkililer, ilçedeki Şehit Osman Gülmez İlkokulu, Deliktaş İlkokulu ve Çimenözü İlkokulu'ndaki toplam 56 öğrenciye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in selamını ileterek giysi yardımında bulundu. AK Parti Çat İlçe Başkanı Yavuz Yaşa, "Doğu'nun en büyük iyilik hareketi olan Hayır Çarşısı ile maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza karınca kararınca yardım etmeye çalışıyoruz. Başkanımız Mehmet Sekmen'in en önemli sosyal sorumluluk projesi olan Hayır Çarşısı ile Çat'ta çocuklarımızla bir araya gelip, ihtiyaç sahibi ailelerimizin hayır duasını aldık" dedi.

(ERZ-AA-Y)



10.04.2017 17:42:38 TSI

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