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Başkan Yalçın, referandum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Belediye Meclis üyeleri ilçedeki esnafı ziyaret ederek, referandum çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

16 Nisan günü yapılacak olan referandum öncesi Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yalçın, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak, ilçeyi anlatan tabloyu da hediye etti. İlçede yer alan bütün esnafların ziyaretlerini sürdürdüklerini söyleyen Başkan Yalçın, "Esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. İlçemizin tarihini anlatan tabloyu hediye edip referandumu konuşuyoruz 16 Nisan'da evet de buluşmak için söz alıyoruz. Daima millet, kararımız evet. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi.

(CKT-KÇ)



10.04.2017 17:45:13 TSI

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