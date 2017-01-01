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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli'de, cadde düzenlemesinde ağaçlar kesildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:40
Salihli'de, cadde düzenlemesinde ağaçlar kesildi
Salihli'de, cadde düzenlemesinde ağaçlar kesildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, Atatürk Caddesi'nin 'prestij cadde'ye dönüşümü projesi kapsamında cadde üzerindeki ağaçlar kesildi.
Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde prestij cadde projesi kapsamında ağaç kesimi gerçekleştirdi. Belediye ekipleri motorlu testereler ile cadde üzerindeki tespih ve akça ağaçlarını keserken, çevredeki vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi. Çarşı esnafı, ağaçların caddelerin süsü olduğunu belirterek kesilmesinden üzüntü duyduklarını ifade ettiler.

Yeni ağaçlar dikilecek
Konuyla ilgili Salihli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Atatürk Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşturulacağı prestij caddesi projesi kapsamında, ilk olarak elektrik telleri yer altına alınmıştı. Prestij çalışma kapsamında Salihli'nin önemli sorunlarından olan yağmur suları ile kanalizasyon sularının ayrılması için caddeye boydan boya menfezler döşenerek, caddenin tüm kaplaması (yol, kaldırım ve otoparklar) yenilenirken, proje sahası içerisinde kalan ağaçlar, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kaldırılarak yerine proje bütünlüğü içinde planlanan ve şehir estetiği açısından daha güzel olan ağaçlar yer alacak. Cadde boyunca cep otoparkları yapılarak esnafların ve vatandaşların yaşadığı park sorunu ortadan kaldırılacak. Atatürk ve Menderes Caddesi'nin kesiştiği alana kavşak yapılarak trafik akışının daha da hızlanması sağlanacak. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen prestij caddesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından, asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme, peyzaj ve üst yapı düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek" denildi.
(BA-ÖND)

10.04.2017 17:47:31 TSI
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